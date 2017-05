La operación Lezo se cuela en la fiesta de Cifuentes

Madrid rinde este martes tributo a los héroes del Dos del Mayo , pero en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno madrileño, no se ha hablado mucho de Daoíz y Velarde o Manuela Malasaña, sino de otro héroe, Blas de Lezo.

El almirante Lezo da nombre a la operación que ha llevado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a ingresar en la cárcel, una situación que inevitablemente ha marcado los actos de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid.

Además de la operación Lezo, los temas de conversación en los corrillos han sido las encuestas electorales que colocan a Podemos como segunda fuerza política en la región, los posibles candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de dentro de dos años y el partido de esta tarde entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Pero no ha sido González el único expresidente madrileño que no ha acudido a la Puerta del Sol, es más, no ha acudido ninguno de los cuatro.

Ni Joaquín Leguina, ni Alberto Ruiz-Gallardón, ni Esperanza Aguirre han acompañado tampoco a Cifuentes en su fiesta. Tanto Leguina como Ruiz-Gallardón no ocultan su malestar con la decisión de Cifuentes de suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad y ya el año pasado no hicieron acto de presencia en esta celebración.

Quien sí vino hace doce meses, pero este año ha preferido no hacerlo, es Aguirre, que dimitió como portavoz del PP en el Ayuntamiento el lunes de la semana pasada, tras el ingreso de González en la prisión de Soto del Real por su implicación en la operación Lezo.

Cifuentes ha desvelado que desde su dimisión no ha hablado con Aguirre, aunque sí han intercambiado mensajes y le ha deseado "mucha suerte".

Tampoco han asistido los representantes de Podemos en la Comunidad de Madrid, partido que este martes inicia una consulta ciudadana para decidir si impulsa una moción de censura contra Cifuentes.

Aunque Podemos no ha acudido a los actos de la sede del Gobierno regional, su ex número dos y posible candidato del partido a la Comunidad de Madrid en 2019, Íñigo Errejón, sí ha estado en Móstoles, junto al alcalde socialista David Lucas, para honrar a los héroes de la Independencia de 1808.

A los actos de la Puerta del Sol sí han ido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y media docena de los concejales de Ahora Madrid.

Por parte del PP, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, así como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, han arropado a Cifuentes.

La fiesta de la Comunidad de Madrid ha sido además la puesta de largo de José Luis Martínez-Almeida, sustituto de Aguirre, como portavoz del PP en el Ayuntamiento.

Quien, por el contrario, ha dado plantón a Cifuentes ha sido la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, que tiene a sus dos hermanos, el expresidente González y Pablo González en cárcel, y a su marido, Juan José Caballero, en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros, todos ellos involucrados en la operación Lezo.

Mientras los periodistas formaban una melé en torno a alguno de los invitados, ha accedido a la sede del Gobierno de la Comunidad el diputado del PP en la Asamblea Jesús Gómez, que declara mañana como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras conocerse que alertó hasta tres veces a dirigentes de su partido de que el entonces presidente regional, Ignacio González, tenía una cuenta en Suiza.

Si el año pasado fue Estrella Morente quien cantó las cuarenta en los actos del Dos de Mayo a los políticos, al asegurar que en España los ciudadanos estaban hartos que no hubiese diálogo, en esta ocasión, los políticos también se ha llevado un tirón de orejas por parte de Alejandro Sanz.

Antes de recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el cantante ha denunciado que algunos políticos "desgraciadamente sólo miran por su lucro personal" y ha expresado su deseo de que "la Justicia haga su trabajo y ponga a todos en su lugar".