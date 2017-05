Sánchez y Díaz se pierden en un cruce de reproches durante el debate mientras López se queda al margen

Patxi López, quien considera que la abstención fue un "error", ha advertido a ambos candidatos que se equivocan de debate por enzarzarse con el modelo de Estado y ha llegado a preguntar a Pedro Sánchez si conocía verdaderamente lo que significa el término "nación". De hecho, las críticas del exlehendakari se han centrado sobre todo en Sánchez, y en algunos momentos incluso, ha dado la impresión de que eran Susana Díaz y Patxi López contra Pedro Sánchez: "yo hago mío lo que ha dicho Patxi", ha aseverado en varias ocasiones la andaluza.

"Engaño" a Felipe González

En el primer bloque del debate, el político, la 'bronca' se ha centrado principalmente entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, con una continua sucesión de reproches: "No mientas, cariño", le ha llegado a espetar la presidenta andaluza al exsecretario general, además de restregarle que ella no es su problema, sino que ha perdido la confianza de casi toda su Ejecutiva y que ni Zapatero, ni Felipe Gónzalez se fian de él.

Mientras que Pedro Sánchez ha atacado a la presidenta andaluza con reproches constantes por la abstención para que gobernara el PP -que ha espetado en su minuto de inicio del debate y ha continuado en sus siguientes intervenciones-, además de reprochar a Susana Díaz que le haya cuestionado como secretario general desde que le eligieron, al tiempo que la echaba en cara haber sido el último en conocer el adelanto electoral en Andalucía.

Sin embargo, Susana Díaz ha rebatido desde el minuto uno la acusación de la abstención, queriendo dejar claro que si el PP ha gobernado ha sido por el "desastre" electoral del PSOE con Pedro Sánchez al frente, llegando a echarle en cara que él es el PSOE que "más conviene" al PP: "¿Le conviene -al PP- el que ha tenido las dos derrotas mayores de la historia del PSOE o la candidatura que le gana en otros territorios?", le ha preguntado.

Además, Díaz ha profundizado en este asunto, al advertir de que "lo que le conviene a Podemos" ya lo saben, en referencia a que Pedro Sánchez es un rival cómodo para Pablo Iglesias.

Pedro Sánchez se ha querido defender de estas acusaciones asegurando que él no fue presidente precisamente por que Podemos no le dio su apoyo. Además, ha recordado que ni los presidentes autonómicos del PSOE como Lambán, Ximo Puig o Page se han "podemizado" por pactar con Podemos, ni ella --en referencia Susana Díaz-- se haya "derechizado" por pactar con Ciudadanos, ni Patxi López por haber pactado con el PP.

Sin embargo, la andaluza ha insistido en que no fue investido porque el PSOE tenía solo "85 escaños", subrayando que mientras hay un PSOE que gana al PP, con el exsecretario general los votantes no sabían si era pro Ciudadanos o pro Podemos. No obstante, Susana Díaz ha concluido que este es "pro Pedro Sánchez".

"No mientas, cariño"

El exsecretario general también ha intentado desarmar a Susana Díaz con el modelo de Estado, y para defender su propuesta de Estado plurinacional, ha esgrimido un documento de la Fundación Alfonso Perales que se centraba en esa idea, asegurando que la presidenta andaluza lo apoyó en su día.

Pero la respuesta de Díaz ha sido inmediata y sin dejarle terminar ha exclamado: "No mientas, cariño". Sin embargo, Sánchez ha proseguido con un contraataque, echando en cara a la presidenta andaluza que hubiera dicho que los ahorros de los andaluces iban a acabar en los bancos catalanes o que llamara "acento" al idioma catalán.

Susana Díaz ha vuelto a insistir, avisando a Sánchez de que no puede "faltar a la verdad" ya que ella no aprobó "ningún informe" como Consejera de la Junta de Andalucía en el que se dijera que España es una nación de naciones.

"Te tengo que reconocer que esta semana ha sido muy imaginativa, es la primera vez que he escuchado que España es una nación de naciones culturales", ha exclamado a la vez que le reprochaba que Pedro Sánchez entrara y saliera de la Declaración de Granada a conveniencia. Por el contrario, ha dejado claro que ella siempre ha estado en esa Declaración y pidió a Sánchez que deje de dar "bandazos", recordándole una vez más que el PSOE se ha quedado con 85 escaños en el Parlamento porque los ciudadanos no sabían qué era lo que defendía.

Concepto de nación

Patxi López también ha sacudido al exsecretario general con el modelo de Estado y le ha preguntado directamente si conoce la definición de "nación", cuando éste le ha inquirido para que dijera si el exlehendakari había o no defendido el modelo de "nación cultural".

Para el vasco, los candidatos se estaban equivocando de debate al enzarzarse entre sí por el modelo de Estado y, tras dejar clara su adhesión al modelo federal que propugna la Declaración de Granada, ha precisado que este debate es lo que les interesa a los nacionalistas.

El exlehendakari considera que los candidatos no se pueden "enredar" tampoco con los pactos porque entiende que el PSOE no se debe definir por los pactos que hace, sino para qué los hace -en este punto, defendió el alcanzado por el con el PP para gobernar en Euskadi- y advirtió de que el proyecto del partido debe consistir en ser alternativa a la derecha.

Susana Díaz apoyó a Patxi López en algunas de sus reflexiones --"comparto esa visión", "yo hago mío lo de Patxi"--, sobre todo en lo referido al modelo de Estado o a la política de pactos. De hecho, en algún momento ha dado la impresión de que ambos estuvieran apoyándose mutuamente contra Sánchez.

Cuestionar al secretario general

Pedro Sánchez también trató de defender su posición acusando a Susana Díaz de haberle puesto trabas y pegas desde el minuto uno de su elección como secretario general. Incluso fue enumerando fechas en las que tanto la andaluza como otros barones territoriales habían apuntado la necesidad de sustituirle.

"No se puede cuestionar continuamente al secretario general", ha advertido como conclusión, para dejar claro que esta estrategia "solo da armas a la derecha mediática y política". Por ello se ha comprometido a reconstruir el PSOE "desde la generosidad" y la "lealtad" si es elegido secretario general y ha pedido que también sea así por parte del resto de candidatos.

Susana Díaz, por su parte, le ha advertido que ella no es su principal problema. "Si tu problema fuese yo, habría acabado hace mucho tiempo", le ha dicho para acto seguido recordarle que sólo le quedan 6 fieles de una Ejecutiva de más de 30 personas, que Zapatero ya no se fía de él y que Felipe González piensa que le ha engañado. "Cuando la gente que te acompaña ya no se fía de ti deberías hacértelo ver", ha exclamado.

La presidenta andaluza, por su parte, se ha comprometido a marcharse "sin hacer ruido y sin romper el partido" si no consigue hacer que el PSOE remonte si es elegida como Secretaria General.