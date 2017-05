La comisión de Presupuestos no debatirá cerca de 4.000 enmiendas

La mesa de la comisión de Presupuestos ha aprobado con el apoyo del PP y de Ciudadanos no debatir cerca de 4.000 enmiendas que habían presentado PSOE , Unidos Podemos , ERC y el PDeCAT con cargo a la sección 31 de los Presupuestos Generales del Estado, después de verse respaldos por el Gobierno .

La mesa de Presupuestos se ha reunido a las 22.00 de este miércoles para votar si deben tramitarse las enmiendas interpuestas a cargo de la denominada sección 31 'Gastos de diversos ministerios' cuando exceden del crédito del que se dispone, que es de 15 millones de euros.

Después de dos días de intenso debate en esta comisión, finalmente los votos del PP y de Ciudadanos han permitido que no se tramiten las enmiendas superiores a 15 millones de euros y que se debatan y voten las inferiores a esta cantidad hasta alcanzar dicho importe.

Los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos insisten en que no pueden debatirse enmiendas que conjuntamente suponen un valor de 46.926 millones de euros, y argumentan que no son "constructivas" porque no se financian con una baja en la misma sección.

La mesa se ha visto respaldada por un informe del Gobierno que ha llegado este miércoles a la misma comisión después de que esta pidiese al Ejecutivo su criterio sobre la posibilidad de cómo "instrumentar" las enmiendas que se presentan en esa sección una vez excedido el crédito disponible.

El documento del Ejecutivo afirma que "no deberían tramitarse" según el reglamento del Congreso porque superan la cuantía prevista de este fondo y "vulnera" lo aprobado por el pleno en el debate de totalidad de los Presupuestos.

"Cualquier otra enmienda distinta de las constructivas supone por lo tanto un riesgo de aprobar enmiendas que modifiquen las cuantías globales de los presupuestos y que carecen de financiación", indica el informe del Ejecutivo.

"Cacicada"

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos han calificado de "cacicada" la decisión de la mesa, ya que no tiene precedentes en la historia de los Presupuestos que se censure un debate de enmiendas presupuestario.

El PSOE ha anunciado que presentará un recurso urgente ante la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, para anular esta decisión y estudiará otras medidas que se puedan tomar en el Congreso.

Fuentes socialistas han añadido que lo ocurrido este miércoles es "un escándalo" ya que "se ha consumado la cacicada del PP y de Ciudadanos" y se "rompe con el modelo de debate de los Presupuestos de la democracia de los últimos 25 años".

Además, han advertido de que en las próximas horas el PSOE pondrá en marcha una "dura campaña de denuncia en toda España" y otras fuentes diferentes afirman que analizarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de un derecho fundamental.

El PSOE reitera que el reglamento del Congreso no permite a la mesa de esta comisión no admitir un debate de enmiendas.

Al margen de esta decisión de la mesa de Presupuestos, el Gobierno tiene la capacidad de poder vetar las iniciativas a los Presupuestos que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos.

El presidente de la comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre y el portavoz parlamentario del PP, Jaime de Olano, han insistido en que el debate presupuestario y las votaciones deben ir sobre créditos e importes reales y no teóricos.

Por otra parte, la mesa de Presupuestos también ha aprobado el listado de enmiendas que debían subsanarse por errores técnicos.