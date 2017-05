Susana Díaz: "Ahora lo que toca es arrimar el hombro y ayudar y apoyar a Pedro" 

La dirigente socialista, a su llegada a Sevilla procedente de Madrid, ha declarado a los periodistas en la Estación de Santa Justa que "ahora lo que toca es centrarnos en Andalucía y colaborar y ayudar a Pedro Sánchez en lo que nos pida".

Tras su contundente derrota en las primarias socialistas, Díaz ha admitido que confiaba en ganar, pero ha insistido en la idea de que a partir de los resultados lo que hay que hacer es estar "al lado de Pedro y arrimar el hombro, que es lo que vamos a hacer los socialistas andaluces".

"Ayer, cuando le llamé, le dije que nos poníamos a su disposición, a lo que haga falta para ayudarle. Vamos colaborar para levantar al PSOE y este país", ha subrayado.

Sobre los avales y votos recibidos, la líder de los socialistas andaluces ha explicado que en Andalucía "hemos sacado más votos que avales", por lo que ha expresado su agradecimiento y cariño por el apoyo que ha recibido.

"Me siento muy querida y respaldada en mi tierra", ha enfatizado. A la pregunta de si volvería a pasar por lo mismo, Susana Díaz ha contestado: "He sentido calor y cariño de muchos compañeros e incluso he recibido el aval de que las políticas de izquierdas y socialdemócratas que estamos aplicando en Andalucía han sido reconocidas".