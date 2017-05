Puigdemont responde a la carta de Rajoy que "sin diálogo no hay solución" 

El presidente catalán, Carles Puigdemont , ha dicho que la respuesta del presidente del Gobierno , Mariano Rajoy , a la carta que le envió este miércoles "no es la que esperaba ni sirve para resolver el desencuentro" , y ha advertido de que "sin diálogo ni pacto no se puede llegar a soluciones políticas".

Al inicio de su conferencia en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía en Sitges (Barcelona), Puigdemont ha querido aludir directamente a la misiva del jefe del Ejecutivo central, antes de abordar las cuestiones más económicas que han centrado la mayor parte de su intervención ante los empresarios.

Tras la carta enviada este miércoles por Puigdemont a Rajoy, en la que decía que "ha llegado el momento imprescindible para que los dos gobiernos se puedan sentar en la mesa a dialogar" los términos y condiciones para un referéndum, el jefe del Gobierno le ha contestado en otra misiva.

En ella afirma que es imposible negociar un referéndum que rompe el orden constitucional y que "mal se compadece" la petición de Puigdemont de diálogo con su "amenaza" de declarar la independencia.

Una respuesta que Puigdemont ha reconocido en su conferencia de esta tarde que "no es la que esperaba ni sirve para resolver o encarrilar la resolución de este desencuentro".

"Claro que hay que hablar, queremos hablar y hemos de hablar", ha aseverado en todo caso el presidente catalán. "Tenemos claro que sin diálogo y sin pacto no se pueden llegar a soluciones políticas", ha añadido.

La propuesta de la Generalitat, que según él quedó "acreditada" tanto en su conferencia en Madrid del pasado lunes como en la carta enviada este miércoles, ha sido "siempre de buen tono, razonada, serena, honesta, sincera y ambiciosa para que, a través del diálogo y la transacción, podamos llegar a una respuesta política", ha dicho.

"¿Y cómo y dónde se hace la política? Es evidente que no se hace en juzgados, ni en los medios de comunicación, ni en las cloacas del Estado. Se hace en la política, si hay voluntad política de llegar a un acuerdo", ha explicado.

De hecho, ha insistido en que la Generalitat "mantiene la voluntad de llegar a acuerdos", como se ha demostrado en los últimos "seis o siete años", donde "las veces que hemos ido al Congreso a hacer propuestas superan la decena y las veces que el Congreso conoce el malestar que existe en Cataluña son infinitas. Se ha debatido y votado multitud de veces en el Congreso".

Pero ha lamentado que "tristemente no se sabe qué propuesta tiene el Estado para Cataluña", algo que "no es justo ni responsable". "Me gustaría escuchar si tiene alguna propuesta para Cataluña y me entristece ver cómo se hacen alusiones al uso de la violencia, intervenciones autoritarias o suspensión de la autonomía", ha afirmado.

"Si nadie discute que los catalanes tienen derecho a la autodeterminación y que hemos de poder decidir, entonces pongámonos de acuerdo en remover los obstáculos que puedan existir en el marco legal para hacer posible el derecho a la autodeterminación", ha señalado, y ha apuntado que "el método no puede ser un problema".

No obstante, ha añadido: "Si no estamos de acuerdo en que los catalanes tenemos derecho a votar, entonces no es razonable pensar que el Congreso levantará un veto que siempre ha mantenido. La invitación a ir al Congreso es un mal amigo de la solución. ¿Podemos ir? Sí. Pero corresponde al Gobierno liderar un verdadero pacto de Estado para que los catalanes puedan votar", ha subrayado.

El presidente catalán ha constatado en cualquier caso que la Generalitat "insistirá hasta el final" y "la puerta estará abierta hasta el final, para que resolvamos el mecanismo, si realmente la voluntad es votar", ha continuado.

Por último, preguntado al respecto, Puigdemont ha defendido que Cataluña "puede sentirse orgullosa" de tener un sistema de medios de comunicación que se caracteriza por su diversidad y pluralidad", algo que ha dicho que le "gustaría" que fuera igual en el conjunto del Estado.