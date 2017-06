Miles de personas se manifiestan en Pamplona en defensa de la bandera de Navarra

Entre 22.000 y 25.000 personas, según los organizadores, y unas 15.000, según la Policía Municipal de Pamplona, han participado en la marcha, que encabezada por una gran bandera, ha tenido como lema "Defendamos la bandera de Navarra/Gurea defenda dezagun".

En la manifestación, que ha comenzado junto al Parlamento foral y ha concluido frente a la sede del Gobierno, los asistentes con miles de banderas navarras y alguna española, han coreado consignas como "Navarra entera y una sola bandera", "Barkos dimite, Navarra no te admite", "queremos nuestra bandera, no queremos la de fuera", "no nos engañan, Navarra es España" o "la ikurriña motivo de riña".

Ciudadanos y miembros de los colectivos convocantes han portado la pancarta principal y tras ellos se han colocado dirigentes de las formaciones políticas que han apoyado la convocatoria, con una nutrida representación de regionalistas y populares en las primeras filas.

La marcha además ha contado con miembros del PSN, situados entre los asistentes, así como de otras formaciones sin representación parlamentaria como Ciudadanos o Vox, además de expresidentes de la Comunidad foral o la delegada del Gobierno en Navarra.

La manifestación ha transcurrido en un ambiente festivo y ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que los convocantes han pedido a la presidenta del Gobierno Uxue Barkos que escuche el "clamor de miles de navarros" en defensa de su bandera.

Han hecho un llamamiento a la recuperación de la Ley de Símbolos, cuya derogación fue aprobada el pasado 30 de marzo en el Parlamento de Navarra con los votos a favor de las cuatro formaciones que sustentan al Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y en contra de los tres partidos de la oposición, UPN, PSN y PPN.

"Dejemos la bandera de Navarra donde está, como símbolo de unidad y pluralidad de todo nuestro pueblo", han sostenido, al tiempo que han llamado al Ejecutivo a "buscar concordia y unidad".

En el acto, en el que se ha insistido en que "ningún navarro niega su bandera", se ha criticado a quienes dicen que la bandera no está en peligro, en alusión al cuatripartito, que desde que se anunció la manifestación ha insistido en que la bandera de Navarra "no está en peligro" y que ésa era una "excusa" para atacar al Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado la derogación de la Ley de Símbolos una "afrenta" a la bandera de Navarra y a sus símbolos y ha calificado como un "error" su derogación.

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha insistido en que la bandera de Navarra es la que "une a todos", la que "representa a nuestras instituciones" y también a "nuestro mapa institucional, que es Navarra como comunidad foral".

Y la líder del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que su formación no va a permitir que les roben ni la identidad ni la bandera, ni que nadie "pretenda utilizar a nuestra tierra con intereses nacionalistas vascos".

Desde Ciudadanos Navarra se ha insistido en un comunicado en que "la ciudadanía navarra ha dicho contundentemente que no quiere que le impongan otra identidad" y Vox ha exigido que se respete "no solo la bandera de Navarra, como bandera histórica de una parte de España, sino también la bandera rojigualda, como símbolo que representa a todos los españoles y por ello a los navarros".