Echenique advierte de que una consulta unilateral en Cataluña "no soluciona nada"

El portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos Pablo Echenique ha reiterado este lunes la propuesta 'morada' de celebrar un referéndum "pactado y vinculante" en Cataluña , al entender que responde al sentir generalizado de los catalanes frente a una hoja de ruta de la Generalitat que "no es la que defiende la mayoría de catalanes" y que "no va a solucionar nada".

La unilateraliad "no va a funcionar", ha advertido Echenique, quien entiende que se puede producir una "repetición del 9N". "La gente quiere votar sí o no y para ello hace falta un referéndum pactado, que es lo que defendería un presidente del Gobierno con altura de Estado, que no representase solo a una parte", ha afirmado.

"Decimos que una consulta unilateral no va a resolver ningún problema. Tiene que ver con una hoja de ruta propia de Puigdemont, de ERC y de las CUP, que no es la hoja de ruta que defiende la mayoría de los catalanes", ha subrayado el dirigente 'morado'.

Según Echenique, los catalanes exigen una consulta "legal", "vinculante" y "que resuelva", por lo ha defendido la movilización social al considerar que pide "más democracia".

"No podemos más que reprobar a los que quieren reprimir manifestaciones que piden mas democracia", ha criticado al Gobierno. "Más democracia nos parece bien, pero la hoja de ruta no va a funcionar", ha resumido.

El PP, un partido sin modelo territorial

El secretario de Organización se ha mostrado muy crítico con la posición del PP frente al referéndum, que, a su juicio, evidencia que "no tiene modelo territorial, ni modelo de convivencia y utiliza el conflicto para hacer política".

"La mayoría de catalanes querría tener un proyecto con el resto de España, con un cambio en el encaje territorial pero sin que se vayan de España", ha asegurado, subrayando que la postura de Podemos "va ganando enteros". "Somos primera fuerza en Cataluña y defendemos que se quede en España", ha remachado.