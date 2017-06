Julio Rodríguez: "No pasa por mi cabeza ser candidato a la Alcaldía de Madrid"

El general Julio Rodríguez ha asegurado este lunes que no se le pasa por la cabeza ser el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid y ha expresado su deseo de que la alcaldesa, Manuela Carmena , "se lo piense y repita" .

En declaraciones a la Cadena Ser, Rodríguez se ha referido así a informaciones publicadas por varios medios de comunicación según las cuales la dirección de Podemos está estudiando que él sea el candidato del partido a la Alcaldía madrileña en las elecciones de 2019.

"No estamos en tiempos de hablar de candidatos ni de precandidatos. Lo importante es alabar la gestión de Carmena, que es muy importante. Ojalá Carmena se lo piense y repita. Es nuestra candidata", ha afirmado quien fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (jemad) con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante la pregunta de si no le haría ilusión ser candidato al Ayuntamiento de Madrid, Rodríguez ha contestado: "No se me pasa por la cabeza".

El exjemad ha explicado que él está "implicado" en el proyecto de Podemos "a corto, a medio y a largo plazo", pero que está en un "ciclo vital y laboral" que le permite pensar nada más que en lo que está haciendo ahora, y no en su futuro político.

Fuentes tanto de la dirección nacional de Podemos como del partido en Madrid han señalado que están trabajando para que Carmena repita como candidata en 2019, que "es lo importante" y "la única opción" en la que están pensando.

En el debate del estado de la ciudad, celebrado el pasado 25 de mayo, Carmena aseguró que no se va a presentar a la reelección, porque no le gustan los políticos profesionales y cree que se ha demostrado que no es bueno.