Soledad Becerril no renovará su mandato y dejará de ser Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, anunciará este martes que deja el cargo. Su mandato de cinco años expira el 22 de julio y no va a optar a una segunda etapa. Fuentes cercanas a Becerril señalaron que la Defensora considera que ya ha cubierto la misión que le encomendaron PP y PSOE en 2012 y no quiere continuar otros cinco años en el cargo. Las razones para no seguir, señalaron las fuentes consultadas, son de índole exclusivamente personal sin que medien enfrentamientos políticos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.