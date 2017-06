El Senado rechaza, con el voto del PP, equiparar el permiso de paternidad

La iniciativa, defendida por la senadora Elisabet Abad (Partit Demócrata Catalá), pedía también elaborar y aplicar un calendario para la implementación gradual de la modificación de esos permisos, incrementando el número de semanas anualmente y de forma progresiva, durante el mínimo plazo de tiempo posible.

Todos los grupos han apoyado la moción, salvo el PP al no ser aceptada su enmienda y pese a estar "totalmente comprometidos" con equiparar el permiso entre padres y que sea un derecho intransferible, según ha asegurado la senadora popular Severa González.

En su enmienda, este grupo parlamentario coincidía en instar al Gobierno a equiparar por ley los permisos a las 16 semanas, que sean configurados como derechos individuales sin que se puedan subrogar y a fijar un calendario.

Si bien proponía para ello "utilizar el camino acertado", que, a su juicio, pasaba "inexcusablemente" por la Comisión del Pacto de Toledo y "obligatoriamente" por la negociación con los agentes sociales.

La senadora del PDeCAT no ha aceptado la enmienda y le ha preguntado a la portavoz del PP: "¿dónde están realmente las políticas de familia que dicen que defienden?".

La representante del grupo popular ha asegurado que no había diferencia entre su enmienda y la moción y ha lamentado que el grupo mixto no le haya dado "ni un solo motivo sensato" para no aceptarla.

Por el grupo socialista, Carmen Iglesias ha incidido en que un permiso igual e intransferible "es una pieza clave" para avanzar en la igualdad y ha considerado que los hombres solo accederán al cuidado de sus hijos si el derecho es "obligatorio".

La senadora de Podemos María Pilar Lima ha lamentado que no se haya avanzado "absolutamente nada" en los últimos diez años y ha pedido el apoyo de los grupos a la moción de censura de la formación morada contra Mariano Rajoy como "una vía para avanzar en la igualdad de hombres y mujeres".