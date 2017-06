Montoro no se siente desautorizado y justifica amnistía por la "situación límite" de 2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes que no se siente desautorizado, aunque sí "concernido", por la decisión del Tribunal Constitucional sobre el decreto de la denominada amnistía fiscal, una medida que ha justificado por la "situación límite" que vivía España en 2012.

Antes de participar en la Asamblea General de la patronal Foment del Treball, el ministro se ha referido así a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal, que ha dicho que valorará ampliamente cuando comparezca en el Congreso.

"Que el PSOE pida mi dimisión no es una novedad. Informativamente, no creo que a ninguno de ustedes les llame la atención. No sé qué número de ocasiones ha pedido mi dimisión", ha señalado respecto a la posición socialista.