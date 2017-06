Albert Rivera ataca a "Demoliciones Iglesias" y le culpa de que Rajoy sea presidente

Después de más de once horas de debate ayer, Rivera ha dejado claro que Ciudadanos votará en contra de la moción de Podemos tras acusar a Iglesias de que su "único objetivo es "destrozar" al PSOE y no mejorar España y ha señalado también que "si Podemos no existiera", el líder del PP no sería el jefe del Ejecutivo.

Rivera, que ha recordado en su intervención que Podemos votó en contra de la investidura del secretario general socialista, Pedro Sánchez, después de las elecciones del 20D, ha criticado su modelo de Gobierno con propuestas "fracasadas" en otros países que no son ninguna solución aparte de ser "viejunas" y "obsoletas".

Además, de las once propuestas que defendió este martes en la primera sesión, ha señalado Rivera, recalcando que fue "lo único constructivo" que se escuchó en el pleno, siete están ya aprobadas o en tramitación parlamentaria.

Por eso, ha recomendado a Iglesias que "salga del autobús y vuelva a la Cámara" porque al paso que va se aprueba todo "y no se ha enterado".

Y como ejemplo ha citado una "buenísima" -ha bromeado-, acabar con el secreto bancario cuando "los españoles saben" que el secreto bancario no existe en este país.

Siguiendo con la idea de que Podemos solo quiere derogar todo, ha dicho que "si una casa tiene goteras se arreglan las goteras y el techo" pero "no hay que demoler la casa". "Necesitamos líderes que ayuden a arreglar la casa y Cataluña también como parte de la casa", ha añadido en alusión a la deriva secesionista.

Y sobre el independentismo en Cataluña, ha advertido a Iglesias de que "nadie puede ser presidente si no se compromete a defender la convivencia la unión y la igualdad de la nación", reprochándole de nuevo que tenga como únicos aliados a Bildu y ERC, que son los únicos que quieren romper claramente España.

Además, ha señalado que frente a lo que dijo ayer Rajoy de él, no cree que sea ambiguo sino al contrario, juega "muy claro" porque apoya el referéndum soberanista y por tanto apoya "saltarse las leyes y liquidar la soberanía nacional".

Albert Rivera ha advertido al líder de Podemos que los españoles tienen a cambiar estatutos o la Constitución, pero "no existe el derecho a dividir" ni a "enfrentar a catalanes entre sí".

Tras recordar que las constituciones de países como Alemania o Francia defienden la unidad y en este último caso no permite ni siquiera reformar los artículos que la recogen, ha invitado a Iglesias que se lea la Constitución americana, que empieza con la frase "we the people" y no "me the people", que es, ha dicho, lo que defiende el líder de Podemos.

El líder de Ciudadanos ha señalado por otra parte que "por suerte" no habrá que elegir "entre lo malo y lo peor" porque hay una España "que se pone en marcha", ha dicho recordando el lema del presidente francés Emmanuel Macron, y que y que tendrá, ha señalado, "un futuro distinto".

"Y no será usted el futuro de España", ha advertido Rivera a Iglesias, a quien ha acusado de no tener un proyecto para el país sino para sí mismo y ha añadido que a Ciudadanos le "sobran los motivos" para no apoyar la moción de censura.

No obstante, ha asegurado que a pesar de las diferencias que les separan, si fuera "más humilde" y trabajara "un poco más" Ciudadanos podría llegar a acuerdos con Podemos en aquellos puntos que compartieran.

"Yo soy capaz de ponerme de acuerdo incluso con usted", ha asegurado Rivera, echándole en cara su incapacidad para llegar a consensos y sus continuas descalificaciones, incluidos "los votantes de los demás".