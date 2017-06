Carlota Monedero, mejor nota de España de Selectividad: "El trabajo, más que la inteligencia, te hace lograr las metas"

Se describe como una "mente inquieta" y quiere dedicarse a la investigación científica: así es Carlota Monedero, la alumna que ha rozado la perfección al sacar la mejor nota de Selectividad en la Comunidad de Madrid, un 10 que ascenderá a un 13,9 sobre 14 al añadirse las calificaciones de la fase voluntaria.

Carlota ha llegado este mediodía "sin saber absolutamente nada" a su colegio, el Santa María de la Hispanidad, con la intención de recoger el certificado de sus notas, y en cambio se ha topado con una pequeña multitud de cámaras y periodistas.

"No paraba de sonarme el móvil, los profesores me estaban llamando y no quería saber nada porque estaba súper nerviosa y tenía muchísimo miedo de lo que pudiera pasar", ha explicado.