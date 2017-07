Fuentes Gago dice que no formó parte de "ninguna brigada política" y se desvincula de la grabación a Fernández Díaz

"Las informaciones de las que tuve conocimiento sobre delincuencia económica, blanqueo de capitales o terrorismo yihadista las puse siempre en conocimiento de mis superiores y de la Fiscalía", ha señalado Fuentes Gago en la comisión de investigación en el Congreso sobre el presunto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.

Sobre esta grabación, ha asegurado que fue el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, quien le solicitó que concertara la reunión con De Alfonso y Fernández Díaz, con quien ha dicho que no tiene "ninguna relación" y con el que, además, tampoco despachaba.

En este sentido, ha advertido que se está dando por bueno el contenido de las cintas que difundió el diario 'Publico' en la campaña electoral del 26J a pesar de que, según él, pudieron ser "adulteradas". No obstante, en otro momento, ha señalado que desconoce el contenido de las conversaciones. "Empecé a escucharlas y dije, por Dios... Enteras he sido incapaz de escucharlas", ha señalado.

El inspector de la Policía ha dicho que no tiene "ni idea" de la reunión grabada en el despacho de Interior entre Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, con quien ha reconocido que tenía una "amistad personal" que luego se tornó en "profesional", ya que medió para que se celebrara el encuentro con el titular del Interior siguiendo las instrucciones de Martín Blas.

A preguntas del PSOE, Fuentes Gago ha asegurado que "no le consta" que hubiera ninguna brigada política a las órdenes de Eugenio Pino en la que formaron parte otros policías como José Luis Olivera, José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño. "No me consta, no formé parte de una brigada de ningún tipo", ha señalado en varias ocasiones.