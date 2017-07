Cuatro días de julio que arrinconan a ETA

Se llama Miguel Ángel Blanco Garrido y un inocente salto en su rutina acaba de salvarle la vida. Aunque apenas sea por unas horas.

Euskadi sestea en la sobremesa estival del 9 de julio de 1997. Atrás ha quedado una semana que ha escalofriado la canícula. ETA ha traspasado el penúltimo listón de su inhumanidad infligiendo una tortura inimaginable al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, cuya imagen cadavérica y fantasmal, recobrada para la libertad por la Guardia Civil en un lúgubre zulo de Mondragón, remueve las entrañas de una ciudadanía que creía haber padecido casi todo lo concebible. Pero para la banda nunca es suficiente. Lo advierte HB, al vaticinar que habrá "resaca" después de "la borrachera policial" por la liberación de Ortega Lara y el final del secuestro del empresario Cosme Delclaux, en una misma madrugada febril e inolvidable.

Sentado frente al televisor contemplando el rostro consumido del funcionario burgalés, Miguel Ángel Blanco, concejal casi imberbe del PP en Ermua, confiesa a los suyos que no, que él no soportaría un cautiverio así. Él, que no siente miedo al proclamar "ETA, asesinos" cuando aún no se estila. Él, al que su madre ha pedido que se cuide. Que no se confíe. Que no haga de sus costumbres un ritual peligroso.