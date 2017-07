La actividad de la Generalitat en EE. UU.: 1,8 millones y 167 reuniones desde 2014

La Generalitat de Cataluña ha destinado algo más de dos millones de dólares (1,8 millones de euros) a mantener la actividad de su delegación en Estados Unidos desde principios de 2014, un periodo en el que los representantes de la Generalitat han mantenido un total de 167 reuniones con funcionarios y representantes políticos estadounidenses.

Así consta en la información que está obligada a desvelar semestralmente la "Delegation of Catalonia to the United States of America" en virtud de la ley estadounidense que obliga a registrarse a todo el que actúe por cuenta de un gobierno extranjero (conocida como FARA).

Según esos documentos, consultados por Europa Press, el sueldo del delegado de la Generalitat en EE. UU. asciende a 131.214 dólares al año (114.361 euros al cambio actual), según un documento registrado en mayo de 2014. El número dos de la oficina, Xavier Vila, que ocupa ese puesto desde el 1 de agosto de 2015, cobra 70.000 dólares al año (61.000 euros).