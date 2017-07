Rajoy afirma que no conoció ninguna financiación ilegal y que su responsabilidad era "política"

El presidente del Gobierno , Mariano Rajoy , ha negado este miércoles ante la Audiencia Nacional conocer una caja B del PP y el cobro de sobresueldos en negro , al tiempo que ha recalcado en numerosas ocasiones que sus responsabilidades en el partido eran "políticas", no contables . Según ha subrayado, no se ha ocupado "jamás" de los asuntos económicos de su formación.

"Jamás conocí ninguna financiación ilegal", ha afirmado rotundo Rajoy en su declaración como testigo en el juicio de la primera parte la trama Gürtel (1999-2005) que se ha celebrado durante una hora y 50 minutos en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El jefe del Ejecutivo ha calificado de "absolutamente falso" que se cobraran sobresueldos en el Partido Popular y ha explicado que los cargos que tenían responsabilidades en la formación tenían un "complemento" que se declaraba a Hacienda.

A lo largo de su declaración, Rajoy ha repetido en varias ocasiones que su labor era política y que ni llevaba ni estaba al tanto de las cuentas de la formación, ni siquiera cuando dirigió campañas electorales del PP. "Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad", ha enfatizado, para insistir después que "jamás" se había ocupado de asuntos económicos en el partido.

De hecho, a preguntas de los abogados Rajoy ha llegado a decir que "nunca" tuvo constancia de la labor desempeñada por el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. Interrogado después si tuvo alguna queja de la labor de Bárcenas, Rajoy ha declarado: "Mientras fue tesorero, nunca".

Rajoy ha asegurado que recordaba "perfectamente" la reunión con Bárcenas

A las preguntas del abogado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), José Mariano Benítez de Lugo, relativas a la reunión que se produjo en 2010 para negociar el despido del extesorero del PP, Rajoy ha asegurado que recordaba "perfectamente" ese encuentro, al que asistieron con el extesorero Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el exministro Javier Arenas.

Según ha dicho, le pareció un encuentro "razonable" porque Bárcenas había trabajado 30 años en el partido y quería "despedirse". Allí, ha proseguido, el extesorero explicó que a partir de ese momento iba a dedicar tiempo a "defenderse" y le pidió una sala para meter sus "papeles y documentos", así como poder utilizar un coche del partido, algo que vieron "razonable".

Sobre Correa: "Si le conocía era de saludarlo en algún acto del partido"

Abundando en su tesis de que su labor era política y no tenía relación con las actividades económicas del partido, ha dejado claro que no conocía al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa. "Si le conocía era de saludarlo en algún acto del partido, cosa que no puedo afirmar con total nitidez", ha añadido.

Según ha dicho, decidió cortar relaciones con él a finales de 2004 porque el tesorero, entonces Álvaro Lapuerta, le dijo que "algunos proveedores estaban usando el nombre del partido en algunos ayuntamientos de Madrid".

Rajoy ha relatado que él le preguntó a Lapuerta si había algo "no ajustado a derecho" y su respuesta fue que no tenía pruebas "pero que no le gustaba" y le propuso dejar de trabajar con ellos, y así lo decidió Rajoy.

Relación "absolutamente política y nada estrecha" con Crespo

A preguntas del abogado Virgilio Latorre sobre su relación con Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el presidente del Gobierno ha explicado que el primero fue secretario de Organización en Galicia y que cuando él iba a su tierra porque era diputado por Pontevedra, mantenían una relación "absolutamente política y nada estrecha".

"Cuando Crespo se vino a Madrid y comenzó a trabajar con Correa, no he vuelto a tener ninguna suerte de relación con él", ha manifestado. En el caso de 'El Bigotes', ha señalado que no tenían relación y ha añadido que es posible que haya coincidido con él porque se han "publicado fotos" y las personas que organizan los actos del partido suelen estar allí. "Cuando voy a un acto, me recibe el presidente del partido de allí, senadores... y saludo a mucha gente", ha concluido.

No realizó "ninguna actividad en Génova", a excepción de en 2000

Durante su testifical en la Audiencia Nacional, Rajoy ha explicado que entre 1996 y 2003 no realizó "ninguna actividad en Génova", con la excepción de la dirección de la campaña de las elecciones generales de 2000.

De hecho, Rajoy ha dicho recordar "perfectamente" que en 1999 el presidente del partido era José María Aznar, el secretario general Francisco Álvarez-Cascos, luego remplazado por Javier Arenas, y que él era vicesecretario general.

No obstante, ha añadido que tanto él como los otros dos vicesecretarios generales formaban parte del Gobierno y por tanto no ejercían tareas en el partido. "De facto no ejercíamos ninguna función en Génova, igual que el presidente; luego se nombró un secretario general que sí estaba allí, en 1999", ha remachado.

"Sé fuerte"

Rajoy, en respuesta a Wilfredo Jurado, abogado que representa al PSOE de Madrid, ha reiterado que se enteró de las cuentas en Suiza de Bárcenas cuando se publicaron en los medios de comunicación.

Ante ello, el abogado le ha recordado que meses antes de conocerlas, en abril de 2012, le envío un SMS al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que le decía que "nada es fácil" y "hacemos lo que podemos" y le ha preguntado qué estaban haciendo.

Rajoy ha explicado que él respondía a los mensajes de Bárcenas en aquel momento porque tiene la costumbre de contestar a los que le mandan las personas que tienen su teléfono y era la respuesta a la situación compleja por la que el extesorero le decía que atravesaba.

"Y es todo. Podría haber utilizado esa frase o cualquier otra. No tiene ningún significado. Hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos", ha subrayado.

Después de que el abogado le contestara con un "hasta ahí llego", Rajoy le ha respondido: "Todo es opinable. Pero sí digo que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso"·

Al preguntarle el abogado qué entendía cuando escribió al extesorero "Luis, lo entiendo, sé fuerte", ha explicado que él manda muchos mensajes y ha precisado que no hizo "absolutamente nada". "Hasta el punto no hice (ha puntualizado) que no lo llamé".

En el PP "jamás" hubo debate sobre presupuestos o cuentas"

En los 30 años que formó parte del comité ejecutivo del PP "jamás" hubo debate alguno sobre los presupuestos ni las cuentas finales del partido. Así ha contestado a las preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell, quien no le ha inquirido, como sí hizo con otros altos cargos del PP, sobre los papeles de Bárcenas de la contabilidad B del partido.

Sabadell, sentada al lado del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha acudido al juicio por "cortesía institucional", ha comenzado su interrogatorio pidiendo "una serie de aclaraciones" al testigo, en el sentido de que explicara quiénes constituían los servicios económicos del partido, de los que Rajoy se ha desvinculado en todo momento.

El testigo ha dicho que lo formaban "el tesorero y todos sus colaboradores, fundamentalmente el tesorero y el gerente", en referencia, según ha aclarado luego a preguntas de la fiscal, a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

"Llevo muchos años en el comité ejecutivo del PP. Allí venían los presupuestos, se presentaban, no había debate sobre el mismo; venían las cuentas, se presentaban, no había debate. Se remitían al Tribunal de Cuentas, que era lo que nos importaba a los responsables políticos", ha dicho al respecto. Acto seguido, ha añadido: "Jamás recuerdo haber asistido a un debate ni sobre presupuestos ni sobre cuentas finales en los 30 años que estuve en el comité ejecutivo nacional del partido".

La fiscal ha continuado preguntándole sobre Bárcenas y las quejas que, según había dicho antes, recibió cuando dejó de ser tesorero.

A este respecto, ha dicho que mientras estuvieron en el partido no recibió ninguna queja ni de Lapuerta ni de Bárcenas y Sabadell ha insistido en averiguar las quejas que sí recibió de este último cuando dejó el PP, que el testigo no ha podido concretar.

Rajoy ha indicado, sin detallar nombres, que se trataba de "cosas que se hablaban" en relación a su comportamiento y "cosas que se decían en los medios", pero ha añadido que él no se encargaba en todo caso de esos asuntos, y ha afirmado: "Era, como sigo siendo, presidente del Gobierno de España".