Rajoy pide a Sánchez unidad frente al referéndum y no abrir debates sobre la reforma de la Constitución antes del 1-O

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, caminar juntos frente al referéndum independentista que se quiere convocar el 1 de octubre en Cataluña, en vez de abrir debates como la reforma de la Constitución. A su entender, en este momento es una "prioridad inexcusable" que haya un acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos ante ese desafío y cometerían "un error" si no lo hacen.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Palma de Mallorca, tras celebrar su despacho habitual con el Rey en el Palacio de Marivent, al ser preguntado si va a apoyar la iniciativa del PSOE de proponer una comisión de estudios en el Congreso en septiembre para la reforma del modelo territorial que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna.

"No sé si el PSOE hará eso. He leído que va hacerlo. Sinceramente en este tema he apostado porque el PP, el PSOE y Ciudadanos vayamos juntos, me parece razonable", ha enfatizado, para añadir: "Antes del 1 de octubre no soy partidario de hacer nada".