El extraño caso del acuchillado en 'la jaula'

Los Mossos siguen investigando una de las grandes incógnitas relacionadas con el atentado de Barcelona : saber si el asesinato el jueves por la tarde a cuchilladas de Pau Pérez , un cooperante de 35 años y residente Vilafranca del Penedés, fue obra o no de los terroristas yihadistas.

El coche de su propiedad, un Ford Focus, embistió a un control de la 'operación Jaula' instalado en la Diagonal, rompiendo la pierna a uno de los agentes, un sargento, minutos después del atropello masivo en Las Ramblas.

El vehículo fue tiroteado por los Mossos, pero logró continuar su huida. El turismo apareció a unos tres kilómetros del control policial, a la altura del edificio Walden de Sant Just Desvern. El conductor del coche había huido y Pau se encontraba desangrándose en el asiento de atrás.

Sin embargo, no pudo ser asistido por los agentes, ya que estos, al ver que había una persona en la parte posterior del vehículo y ante el temor de que fuera una trampa para hacer estallar el vehículo, esperaron la llegada de los Tedax. Cuando la zona fue declarada segura, el cooperante había muerto desangrado a consecuencia de las heridas de arma blanca que había recibido (no por arma de fuego), tal y como confirmó ayer la autopsia que se le realizó.

Pablo, muy conocido por su trabajo solidario en Haiti, no tenía antecedentes ni penales ni policiales. Sin embargo, los Mossos d' Esquadra siguen sin confirmar la vinculación o no del homicidio con los atentados.

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, solo horas después de la matanza en el centro de Barcelona, desvinculó el asesinato del cooperante de los atentados. Sin embargo, fuentes de los servicios de información del Estado no descartan todavía esa posibilidad.

¿Huida?

Diversas fuentes consultadas por este periódico apuntan la tesis de que el autor material de la masacre de Las Ramblas secuestró a Pablo y, tras hacerse con el control de su vehículo, le acuchilló durante su huida hacia las afueras de la ciudad condal.

Mandos de los Mossos apuntaron a que no confirmarán o desmentirán los vínculos de este episodio hasta no tener "pruebas fehacientes" en uno u otro sentido. No obstante, mantuvieron viva la tesis de que podría tratarse de un hecho relacionado con "delincuencia común".

Este sábado, numerosos usuarios de las redes sociales han recordado a Pau y han condenado su asesinato bajo el hashtag '#PauPérez'.