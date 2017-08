El Rey asistirá a la manifestación del sábado en Barcelona

El Rey asistirá a la manifestación contra el terrorismo convocada el próximo sábado en Barcelona en rechazo a los atentados cometidos hace una semana en la capital catalana y en Cambrils (Tarragona), han informado a EFE fuentes de Zarzuela.

La marcha, convocada por el Ayuntamiento de la capital catalana y la Generalitat, discurrirá hasta la plaza de Catalunña bajo el lema "No tinc for (No tengo miedo)" en apoyo a las víctimas de los dos ataques yihadistas, que han dejado 15 muertos y más de 120 heridos.

Casa Real ha confirmado la presencia de Felipe VI horas después de que Moncloa haya informado también de la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros miembros del Ejecutivo en el acto del sábado.