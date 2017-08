La ley de transitoriedad entrará en vigor si gana el 'sí' y contempla la doble nacionalidad

JxSí y la CUP han acordado que la ley de transitoriedad jurídica se apruebe antes del referéndum 1-O , salvando las diferencias que había sobre cuándo debía votarse en el pleno del Parlament la norma que diseña una transición de Cataluña del ordenamiento jurídico actual a uno catalán, y ha añadido que la norma entraría en vigor si gana el 'sí' a la independencia , mientras que quedaría suspendida si gana el 'no'.

Lo ha dicho este lunes el presidente de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, en una rueda de prensa con el diputado de su grupo Jordi Orobitg y los diputados de la CUP Benet Salellas y Gabriela Serra, y en la que ha desvelado que el nombre completo de la norma es Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Corominas ha criticado a los que han intentado que el pacto entre las fuerzas independentistas "encallase" y ha destacado que este lunes pueden anunciar el acuerdo en el contenido de la norma y en el periodo de su aprobación.

La ley de prevé que la nacionalidad catalana permita mantener la española

La Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república que prevén aprobar JxSí y la CUP establece que la obtención de la nacionalidad catalana en caso de independencia "no exige la renuncia de la nacionalidad española".

Lo ha explicado el líder de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, junto a los diputados Jordi Orobitg (JxSí), Benet Salellas y Gabriela Serra (CUP) durante un encuentro con periodistas en una sala del Parlament para detallar aspectos de la norma que han presentado este mismo lunes en rueda de prensa en la cámara.

El artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.

Control de fronteras y expulsión del Ejército

La ley de transitoriedad jurídica impulsada por JxSí y la CUP prevé que la Generalitat asuma el control "total" de las fronteras y aduanas, así como expulsar al Ejército, en caso de que el 'sí' gane el referéndum previsto para el 1-O.

Sobre los detalles de cómo se asumirá el control fronterizo, JxSí y la CUP apelan al Gobierno: dicen que ellos han impulsado en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad con las bases del corpus jurídico catalán, pero que debe ser el Ejecutivo de Carles Puigdemont el que concrete su aplicación con cinco decretos ley.

"La ley prevé el control efectivo de las fronteras, pero deja en manos del Gobierno los detalles", han destacado los dos grupos en un encuentro con los medios sobre los detalles de la norma.

Sobre el Ejército, han dicho que "dejará de tener jurisdicción en el territorio catalán" si gana el 'sí' el 1-O, teniendo en cuenta que la ley de transitoriedad solo se activaría entonces. Aun así, han dicho que será una posterior Asamblea Constituyente la que decida si Cataluña tendrá dotación militar.

El Gobierno avisa de que nunca entrará en vigor

El Gobierno considera que no queda "ni un mínimo resto de sensatez" en la Generalitat de Cataluña y advierte de que la ley de transitoriedad que han presentado JxSí y la CUP "nunca entrará en vigor" porque el Ejecutivo va a "hacer cumplir las leyes" y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional.

Así han reaccionado fuentes del Ejecutivo al conocer la presentación de la llamada 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república' y el anuncio que han realizado de que se aprobará antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum de independencia, y de que sus promotores tienen intención de que entre en vigor si gana el 'sí'.

En este sentido, las citadas fuentes han considerado que se produce una "paradoja" y es que mientras en París se reúnen cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad", los independentistas "han aprovechado para presentar una iniciativa ilegal para tratar de desconectar a los catalanes de España y de Europa".

Rajoy y Sánchez han hablado sobre la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretrio general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido esta mañana una conversación a raíz de la presentación de la 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república' que han presentado esta mañana JxSí y la CUP, según ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Oscar López.

El dirigente socialista ha explicado que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el "desafío soberanista catalán".

Oscar Puente ha dejado claro que el PSOE se opone a este proceso independentista, que el 1 de octubre "no habrá referéndum" y que si finalmente hay algo no tendrá las garantías suficientes. Por lo tanto, ha dejado claro que el 2 de octubre "no habrá república catalana".