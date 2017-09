Tráfico realiza más de 15.000 exámenes en tres días de paros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detallado que en los tres primeros días de la huelga que mantienen los examinadores de trafico este mes de septiembre se han realizado más de 15.000 pruebas, mientras que han sido aplazadas un total de 9.000.

En un comunicado la DGT explica que el seguimiento de lo paros parciales convocados por el colectivo de examinadores ha sido del 71 por ciento el lunes pasado, del 70% el martes y del 69% el miércoles, lo que ha ocasionado el aplazamiento de unas 3.000 pruebas cada día.

Tráfico recuerda que la reivindicación de un aumento de 250 euros en el complemento específico de estos trabajadores "no puede hacerse", en palabras del propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que el pasado martes insistió en que una subida salarial no es factible si no se hace con el resto de funcionarios.