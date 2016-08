Muere el actor Gene Wilder

tituló su autobiografía, publicada en 2005, 'Bésame como un extraño: Mi búsqueda del amor y el arte'. No mentía. Se casó en cuatro ocasiones y protagonizó algunas de las comedias más memorables de los 70 y 80. Su mirada azul resultaba a la vez cándida e inquietante. Era demasiado excéntrico como para ser el galán de la película. El inolvidable doctor de 'El jovencito Frankenstein'en su casa de, Connecticut, a causa de complicaciones derivadas delque padecía.Wilderr. En 1989 se le diagnosticó un linfoma no-Hodgkin y tras un larguísimo tratamiento que incluyó sesiones de quimioterapia y un transplante de células madre los médicos le dijeron que había superado definitivamente la enfermedad en 2005. Su trabajo a favor de la lucha contra el cáncer y la escritura le fueron alejando de las pantallas en los últimos años.Descendiente de inmigrantes judíos rusos3. Escogió el nombre de Gene Wilder en homenaje al escritor y guionista Thornton Wilder y porque no veía a un Jerome Silberman interpretando Hamlet. Claro que años después admitió que tampoco veía a Gene Wilder en el papel.Su talento brilló en Broadway en obras como', junto as, hasta que una representación de 'Madre Coraje y sus hijos', de Bertolt Brecht, cambió su vida. Entre el público se encontraba la actriz Anne Bancroft, mujer de Mel Brooks, de quien se convirtió en actor fundamental.A sus órdenes interpretóque después sería uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos,, rodada en blanco y negro en un hermoso homenaje a los clásicos del terror de la Universal, yuna parodia del 'western' que se atrevía a mostrar un sheriff negro.Wilder fue asimismo el paciente enamorado de una oveja en 'Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar', de, y en los 80 perdió la cabeza por KellyLebrock en 'La mujer de rojo'. La imagen de uno de sus roles más memorables, el Willy Wonka al frente de la fábrica de chocolate de 'Un mundo de fantasía', fue uno de los memes más virales de internet, interpelándonos socarronamente. También fue el protagonista de, junto con Richard Pryor, en 1989, y de su secuela, 'No me mientas que no te creo', en 1991.Nominado a dos Oscar a lo largo de su carrera (uno por su papel en 'Los productores', otro por el guión de 'El jovencito Frankenstein'), Gene Wilder también desarrolló una carrera como director con títulos tan simpáticos comoSe retiró del mundo del celuloide en 1999 para escribir y para dedicarse a