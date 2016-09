Tricicle: "Es preferible despedirse cuando todavía tienes fuerza"

Hay quien se despide a la francesa y quien organiza una gran fiesta. Tricicle pertenece a este segundo grupo -o por lo menos eso parece- ya quey llevarlo de gira durante tres o cuatro años para poder decir adiós a todos y cada uno de sus espectadores.La gira empezará el próximo viernes en Albacete bajo el título de 'Hits' y recorrerá toda España con un espectáculo que reúne los mejores "sketch" que, según han explicado en una entrevista a Efe los miembros de esta compañía, Carles Sans, Paco Mir y Joan Gràcia, pioneros del teatro gestual.no es una decisión fácil, pero "todo tiene un límite", según el actor Carles Sans, que explica que los espectáculos de Tricicle "son muy exigentes físicamente" y obligan a "estar muy en forma"."Todavía nos sentimos con fuerza y con marcha, peroPiensa que estamos interpretando escenas que creamos hace 20 o 30 años, y las hacemos con la misma energía que entonces", añade.De todas maneras, el adiós definitivo se hará esperar, porque las giras de Tricicle suelen ser largas, de manera que, cuando acabe la que ahora empieza, los tres miembros de Tricicle, pero sí respetable", según el interprete, que tiene 61 años muy bien llevados.Una cosa parece segura, y es que Tricicle cumplirá 40 años sobre los escenarios, una hazaña que les llena de orgullo porque, según apunta Paco Mir,y llenando teatros. Algunas mantienen la marca mucho tiempo, pero los protagonistas dejan de actuar, y nosotros seguimos ahí".El espectáculo que se estrenará el viernes 9 de septiembre en el Teatro Circo de Albacete, y que ya tiene fechas cerradas en Santander, Palencia, Palma de Mallorca y Valencia,y una traca final compuesta de gags cortísimos e interpretados a la velocidad del rayo para que el público ría hasta que sus pulmones digan basta."Siempre hemos trabajado a ritmo de videoclip, pero en este espectáculo todavía más, porque algunos números los hemos recortado para que quepan más", aclara Paco Mir. De las 13 horas de espectáculo teatral que, Tricicle ha elegido cuarenta 'sketches' que han colgado en su página web y en Facebook para que el público de cada ciudad por donde discurrirá la gira pueda elegir cinco.De esta manera, cada espectáculo será diferente, "aunque tampoco tanto", según Mir, porque "la gente suele optar siempre por lo mismo. A Serrat le piden que cante 'Mediterráneo' y a nosotrosEste último gag fue el que los hizo populares en 1983, cuando lo interpretaron en el concurso de televisión "Un, dos, tres", y ya son varias las generaciones que no se cansan de verlo, yPero, según Joan Gràcia, "Hits" también incluirá otros 'sketch' "que la gente no pide porque no los recuerda, pero que tambiénEn todo caso, todos son 'sketch' creados hace años que no caducan, porque una de las características de Tricicle es suTricicle siempre ha sido una 'rara avis', una compañía con una personalidad propia que ha logrado éxitos muy difíciles de alcanzar dentro del teatro gestual,, que inventó algo que no existía y luego, los que han venido después, lo han tenido más difícil", dice Carles Sans."Hemos creado escuela, pero poca", añade Paco Mir, por lo que "Tricicle quizás muera con Tricicle" y tenga pocos continuadores, pero sin dramatismos, según sus palabras, porque público e intérpretes lo han disfrutado mientras ha durado y. Y si no lo creen, vuelvan a ver el numero de los bebés.