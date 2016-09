De Niro y Pacino desvelan secretos del rodaje de 'Heat' en un coloquio con Nolan

desvelaron anoche secretos del rodaje de 'Heat', el clásico de Michael Mann al que la, quien no dudó en calificar la cinta de "obra maestra" y "clásico estadounidense".La mayor revelación de la velada llegó de la mano de Pacino, quien finalmente admitió lo que era "vox populi":al que encarnaba en el filme,"Creo que nunca lo he dicho en público., indicó el intérprete ante el abarrotado Teatro Samuel Goldwyn, de Beverly Hills. "Pero siempre he querido soltarlo, simplemente para que la gente sepa de dónde procedía ese comportamiento", agregó.De Niro, por su parte, comentó quel cerebral ladrón Neil McCauley, tomando café con el de Pacino en el ya desaparecido restaurante Kate Mantillini, de Beverly Hills,"Es una escena que me encanta y quería que saliera lo mejor posible", sostuvo el actor.Finalmente, Mann se decantó por la toma número 11."Las cosas solo salen perfectas una vez. La magia no se puede repetir", manifestó.Tras el pase del filme, Nolan abrió el coloquio asegurando quey en la de muchos de sus coetáneos, especialmente por "la belleza intemporal de sus imágenes" y las técnicas "extremadamente audaces" con las que rodó Mann en 1995."La reverberación de las armas en la escena del tiroteo en el centro de Los Ángeles es algo que aún no ha sido igualado por ninguna otra película", sostuvo el director decapaz de capturar la luz de la ciudad "de forma moderna y extraordinaria".A la charla con De Niro, Pacino y Mann se unieron posteriormente los actores Amy Brenneman, Val Kilmer, Diane Venora y Mykelti Williamson, así como los productores Pieter Jan Brugge y Art Linson, el director de fotografía Dante Spinotti, el montador William Goldenberg y el mezclador de sonido Andy Nelson.que fue asesinado en 1963 por su amigo, el detective de policía Charlie Adamson, dos hombres que, a pesar de estar en polos opuestos de la ley, se admiraban y respetaban por la profesionalidad con la que llevaban a cabo sus trabajos."Tenían el tipo de intimidad entre ellos que solo dos extraños pueden tener", aseguró el realizador, para quien el final de la cinta debía suponer un gran reto para los espectadores:El gran aliciente de 'Heat' fue reunir en una misma película a ambos actores, entre los más carismáticos y respetados del cine estadounidense."Conozco a Bob de toda la vida. Lo admiro. Esa relación alimentaba a nuestros personajes. En realidad,"Sabía que 'Heat' era especial desde que lei el guión", indicó De Niro. "Me alegro de que haya recibido la atención que merece", añadió.Previamente ambos actores habían participado juntos en "The Godfather: Part II" (1974), pero sin compartir escenas ya que Pacino daba vida a Michael Corleone y De Niro interpretaba a su padre, Vito Corleone, en un salto atrás de la narración.(2008). En la actualidad se rumorea que Martin Scorsese volverá a reunirlos en la cinta de gángsters "The Irishman".