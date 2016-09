Pérez-Reverte vuelve con una novela de espionaje en la Europa de los 30 y 40

e tiene nuevo libro,, y con la que da un paso más en su carrera para meterse en un lugar en el que no había estado, la Europa convulsa de los años 30 y 40 del siglo XX, con espías, luchas de poder, traiciones, violencia y lado oscuro., la nueva novela del escritor y académico tiene otra gran sorpresa y es lay que trabaja para los servicios de información."Es un tipo amoral por completo, guapo, elegante, al que le gustan las mujeres, simpático que sabe moverse tanto por los ambientes lujosos como por los trenes europeos, los grandes hoteles, balnearios,s, pero también por los sitios sórdidos de zonas de Estambul, Los Balcanes, África, la España de la Guerra Civil, la Europa de la Guerra Mundial", explica Reverte en una entrevista.Una novela que Arturo Pérez-Reverte tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, según dice., lo que ocurre es que esta vez me meto en un lugar en el que no había estado nunca", argumenta Pérez-Reverte (Cartagena, 1951)."Además es que nunca se había hecho -continúa- y es que los años 30 y 40 en Europa fueron muy interesantes porque había de todo, los fascismos, los comunismos, los socialismos, anarquismo, conspiración; los totalitarismos que surgían, lo de España, la Guerra Mundial.y en el que hice una pequeña incursión con el'Tango de la Guardia Vieja', pero me quedé con ganas de más", dice.Y este nuevo personaje, protagonista y fascinante, creado por la imaginación y pluma de Reverte y que promete estar a la altura de su capitán Altriste, es un aventurero que seguro tendrá mucha y larga vida y dará mucho que hablar."Es un personaje cien por cien español, un espía, un traficante, según las circunstancias; un jerezano. un chico de buena familia, golfo, muy golfo; pero, sobre todo, un patriota de sí mismo., subraya este escritor que fue reportero de guerra durante veintiún años y que tiene más de veinte millones de lectores en todo el mundo.Mujeres, adrenalina, viajes, glamour, peligro, espías, policías, ambiente 'vintage', son los ingredientes de esta nueva novela del autor de "El club Dumas", "La reina del sur" o El pintor de batallas"."Me apetecía mucho hacer una novela de las de antes, pero añadiendo todo lo que he aprendido estos años, con técnicas narrativas de ahora. Y eso, con mujeres guapas, peligrosas, inteligentes, hombres con poder y hombres crueles, en medio de la España y la Europa de esa época", recalca el académico.