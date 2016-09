Estreno en Londres de un documental con imágenes inéditas de los Beatles

Paul McCartney y Ringo Starr, los dos únicos beatles supervivientes, asistieron este jueves al estreno mundial de 'Eight days a week', un, desde sus comienzos en esa ciudad hasta su último concierto en EE.UU.Por la alfombra roja, en este caso azul, de Leicester Square, una, se vio a un sobrio pero elegante McCartney en traje de chaqueta y a un roquero Starr con pantalones ceñidos y gafas de sol. Además de los dos miembros vivos del cuarteto de Liverpool, también, las viudas de John Lennon (1940-1980) y George Harrison (1943-2001), respectivamente.Durante el evento,de una cinta dirigida por Ron Howard, ganador de dos Óscar por 'Una mente maravillosa' (2001). El documental, que hace un recorrido por la carrera de la banda de pop-rock que enloqueció a millones de fans y enseña cómo la música de cuatro jóvenes británicos se convirtió en un éxito mundial, solo se exhibirá en los cines hasta el 22 de septiembre.La cinta revela cuatro años de la vida de The Beatles, que, de su natal Liverpool, hasta su último concierto multitudinario en Candlestick Park (1966), en la ciudad de San Francisco (EE.UU.).En este periodo, la banda dio 166 conciertos en 15 países y 90 ciudades.La películaque rápidamente rodeó a la banda, uno de los motivos por los que sus componentes decidieron no hacer más giras y centrarse en la grabación de temas en estudio.El título del documental, "Eight Days a Week", hace referencia al tema homónimo compuesto por Lennon y McCartney en 1964, para el álbum "Beatles For Sale". Como complemento a la película, también se proyecta una cinta de media hora de duración sobre el primerSe ha remasterizado el sonido de manera que la música queda por encima de los chillidos de euforia de las 55.000 personas que asistieron al evento.En paralelo con el estreno de la película,, un álbum con material que permanecía descatalogado desde hacía años y que recoge los tres conciertos que la banda ofreció en el recinto del título, en Los Ángeles (EE.UU.), entre 1964 y 1965.La popularidad de los Beatles llegó a tal punto que la "beatlemanía" se transformó en una tendencia entre los jóvenes de la época, y es que, el mítico conjunto consiguió el récord de venta de discos en la década de los sesenta. Paul, John, George y Ringo, cuando Brian Epstein, conocido como "El quinto Beatle", les ofreció ser su representante.Un año más tarde, con George Martin como creativo, la banda logró su primer éxito comercial con el sencillo "Love Me Do". Durante su carrera fueron galardonados con siete Grammy y quince premios Ivon Novello., cuando Paul McCartney anunció que se retiraba del conjunto y presentó una orden judicial para disolver el grupo.El 31 de diciembre de ese añoUno de los eventos más tristes que rodeó a los componentes de la banda fue la muerte de Lennon, el 8 de diciembre de 1980, asesinado por un perturbado que le disparó cinco tiros a la entrada de su residencia, en el edificio Dakota, frente al Central Park de Nueva York.La banda que se convirtió en un icono del siglo XX perdió al segundo de sus componentes en noviembre de 2001, cuandoA día de este jueves, las canciones de los Beatles siguen sonando por todos los rincones del mundo y continúan haciendo bailar, soñar y disfrutar a todas las generaciones.