Mónica Bellucci: "Siempre necesitaremos la belleza"

Mónica Bellucci ha revolucionado las redes sociales con una foto en la quey que ha sido censurada por Instagram, pero la actriz italiana resta importancia a la polémica y defiende queBellucci presenta este lunes la película 'On the Milk Road', del director Emir Kusturica, quey está incluida en la sección Perlas del Zinemaldia, un certamen que ya visitó en 2012.Tras llegar el pasado domingo a la capital guipuzcoana, la actriz afronta su maratoniana mañana de entrevistas sin perder la sonrisa,mediterránea, inalterable al paso del tiempo.Tampoco le asusta el revuelo que ha causado su imagen nadando desnuda, que fue portada de la revista Paris Match y, después de que su autor, el fotógrafo Fred Maylan, la subiera a esa red social.En una conversación, Bellucci afirma que "no es ridícula" esa actuación., pero lo importante es que siempre necesitamos la belleza y debemos respetar", asegura.La película con la que llega al Zinemaldia, 'On the Milky Road', cuenta la historia de un lechero, al que da vida el propio Kusturica, que en plena guerra de los Balcanespara transportar leche a los vecinos.Los planes y las vidas de todos ellos quedan trastocados cuando aparece una bella italiana (Mónica Bellucci) con la intención de para casarse con un héroe de guerra local. Bellucci cree que es un filme de "amor y de guerra" y en todo caso "no quiere ser una película política"."Hay violencia, pero sobre todo es una obra poética, onírica, con una historia de amor en la que se muestra a dos personas que ya no van a ser jóvenes que se enamoran, porque el amor no es cuestión de edad sino de la energía" que une a dos personas.El realizador de "Gato negro, gato blanco" retoma sus habituales elementos, música, escenas trepidantes y humor, pero en esta ocasión busca un esperpento que se hace estridente.Para encarnar su personaje, Bellucci aprendió serbio -"es el idioma en el que halaban todos los actores del reparto"- con una profesora que, una vez finalizadas las clases y visto el resultado, ha reconocido que ella "habla un buen serbio"., pero las películas son una forma de expresión corpórea", afirma.No es la primera vez que Bellucci se afana en conocer otra lengua para meterse en un papel:, ya lo hizo en "Rhino Season", de Bhaman Ghabadi, una película de pequeño presupuesto que rodó en persa.Y es que la carrera de Bellucci es una constante alternancia entre filmes de autores menos conocidos con, en la que, según aseguró en su momento, no fue "una chica Bond, sino una mujer Bond". Estos cambios de registro, con decisiones arriesgadas, "no son pensados", según afirma, sino que se guía "por el deseo y por el instinto". En el caso del filme de Kusturica se trata de "una coincidencia" que finalmente aceptara el proyecto. "Me gusta ser sorprendida" por los proyectos que le ofrecen.De momento,, en la que interpreta a una cantante de ópera que actúa bajo las órdenes de un director de orquesta encarnado por Gael García Bernal.