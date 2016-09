Vigalondo: "Desear que tu película le guste a todo el mundo es como hacer comida rápida"

El director Nacho Vigalondo pega un "puñetazo" a la comedia romántica en el filme 'Colossal', unay aborda la "masculinidad tóxica". El filme se exhibe fuera de concurso en la Sección Oficial de la 64 edición del Festival de San Sebastián. "Desear que tu película le guste a todo el mundo sería como hacer comida rápida", ha manifestado el cineasta cántabro este martes durante una rueda de prensa, en la queEn este caso, presenta una cinta que no ha dejado indiferentes a quienes ya la han visto, cuya puesta en escena es aparentemente sencilla: Hathaway da vida a una chica en paro que vive en Nueva York con su novio y que pasa todo el día de juerga en juerga.de enormes proporciones que está causando el caos en el centro de Seúl.La idea de utilizar "monstruos gigantes" se materializó cuando Vigalondo encontró un "arco emocional" para el universo que crea en este filme en el que una mujer y un hombre se pelean y que se presenta desde el punto de vista "abiertamente femenino",de masculinidad tóxica" había elegido la posición de un varón.El cineasta español ha admitido que, aunque le gustaría contar una "gran epopeya" acerca de cómo consiguió atraer a este reparto al proyecto, en el que también están Jason Sudeikis y Austin Stowell, entre otros,. "Son inmejorables por la calidad que tienen en pantalla y por lo que sus nombres proyectan", ha señalado Vigalondo, que ya trabajó con Elijah Wood y Sasha Grey en 'Windows'.El filme ya ha sido vendido a Estados Unidos y tiene una "escala mayor" que cualquier otra de las películas que ha hecho. Según ha indicado, la presencia de Hathaway, para los cuales compartieron juntos "anécdotas de borrachos", sobre la "pérdida de control absoluto" y los "destrozos a pequeña escala" que habían protagonizado. El resultado es el de una persona que "se come al público" y que, a pesar de empatizar, "no es un personaje blanco".

Aspectos autobiográficos

Vigalondo (Cabezón de la Sal, Cantabria, 1977), que firma también el guión de esta película, ha admitido que en sus relatos siempre hay aspectos autobiográficos y en este caso conecta directamente con uno de sus miedos.Para esta "destrucción" de la comedia romántica, el director recurre a una maldad a control remoto, para desplazar la del daño y evitar el sentimiento de culpa.a enfrentarte a tus impulsos porque no está pasando", ha dicho.El actor Austin Stowell, que interpreta a uno de los amigos de Hathaway, ha relatado que conoció a Vigalondo con la propuesta de este guión y quee interpretar a alguien que está "fuera de esa caja" y que actúa como "una oveja".