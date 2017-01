U2 vuelve a Barcelona

U2 anuncia este lunes las fechas de la gira 30 aniversario de su disco 'The Joshua Tree', con conciertos en Norteamérica y Europa, desde el 12 de mayo en Vancouver (Canadá) hasta el 1 de agosto en Bruselas. La única fecha española será el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Montjuic.



En esta gira, U2 interpretará 'The Joshua Tree' en su totalidad en cada uno de los conciertos. Nserán los artistas invitados en las fechas por Europa, mientras que The Lumineers y One Republic harán lo mismo en Norteamérica, según apunta U2.com."Hemos decidido hacer estos conciertos para celebrar este álbum y estas canciones que siguen siendo tan relevantes en el momento actual, con trastornos globales, política de extrema derecha y algunos derechos humanos fundamentales en riesgo", explica el guitarristaEl vocalista Bono añade: "Volví a escuchar 'The Joshua Tree' recientemente por primera vez en casi treinta años. Es casi una ópera. Muchas emociones que se sienten extrañamente corrientes,La única fecha en España de esta gira será el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Montjuic. Las entradas se pondrán a la venta el 16 de enero (con un máximo de seis por compra), aunquey hasta el día 13 (con un máximo de 4 por compra).La gira arranca el 12 de mayo en Vancouver y visitará después Seattle, San Fransico, Los Angeles, Houston, Dallas, Chicago, Pittsburgh, Miami, Tampa, Philadelphia, Washington, Toronto, Boston, East Rutherford, Cleveland. En Europa, la gira empieza el 8 de julio en Londres y pasará después por Berlín, Roma,, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas.