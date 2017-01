'Tarde para la ira' arrasa en los Feroz 2017

El thriller "Tarde para la ira" ha arrasado en la cuarta edición de los Premios Feroz que ha entregado esta noche la prensa cinematográfica en una gala que ha aupado a la ópera prima de Raúl Arévalo como mejor drama, mejor director y mejor guión del año.



Además,, una turbia e intensa radiografía de la venganza que ha pasado por festivales internacionales como Venecia o Toronto, con muy buenas críticas."Tarde para la ira", la gran sorpresa cinematográfica del 2016 y ganadora también en los recientes Premios Forqué, se ha impuesto al favorito,se ha tenido que conformarl, y al filmeArévalo ha querido compartir el premio con todo el equipo, con toda la gente que lo quiere y "con todos los directores" con los que ha trabajado como actor porque "gracias a ellos" ha "aprendido a hacer cine".El, que también se lleva el dey que está dirigida por"Yo sí me lo esperaba, pero con todo el deseo del mundo porque es el único premio al que aspira uno cuando hace una comedia, el Feroz a mejor comedia", ha asegurado.Prensa y productores de cine -quienes entregaron hace nueve días los Forqué- han coincidido también en dde Rodrigo Sorogoyen.Mientras, el demuy entusiasmada al recoger el premio, que se ha impuesto a la favorita, Emma Suárez, con "María y los demás", una crónica generacional de otra debutante, Nely Reguera.La graneste año en los Premios Feroz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) era que por primera vezy ahí la gran sorpresa ha sido la modesta, emitida en la plataforma de internet Flooxer, que se ha llevado los tres a los que aspiraba., que se transmuta en mujer para dar vida a esta representante de actores cincuentona y algo pasada de moda, y, que da vida a su ayudante.Cuesta ha declarado al recoger el galardón que es maravilloso "que algo tan pequeño haya sido tan grande", mientras que uno de los dos directores de la serie, Javier Calvo, ha agradecido el premio "a toda la gente que ha querido creer" en su proyecto.La otra gran ganadora televisiva ha sido, que se lleva el Feroz aque lo comparte, ex aequo, conOtro gran protagonista de la noche ha sido el director y guionistaque al recoger su Premio Feroz dede la mano de Álex de la Iglesia ha prometido al público que, antes de otra recepción como la de hoy, "verán otra película más".El palmarés de los Feroz se completa con otros dos premios:, se lleva el, otorgado a la película que merecía una mejor suerte comercial yEl talento de todos los galardonados ha sido resaltado por los múltiplesde premios de la gala, entre los que se encuentran"Este año nos han gustado tantas cosas que los premios se nos han quedado cortos", ha añadido el periodista Pedro Vallín, presidente de AICE.La gala,en el, ha sido, que no ha dudado en bromear de forma ácida sobre la situación del cine español o sobre los medios de comunicación, ni en tirar de ironía a la hora de saludar a algunos de los nominados.Tampoco ha faltado elcon un fuerte aplauso de los asistentes.Por la alfombra roja han desfilado estrellas como Eduard Fernández, José Sacristán, Emma Suárez, Adriana Ugarte, María León, Alex de la Iglesia y José Coronado, entre otros muchos rostros conocidos.