¿Cuál es la serie de Netflix más vista en cada país?

Cualquier seriéfilo que se precie tiene su cuenta en esta plataforma, que ofrece tanto contenido propio como de otras productoras. 'Por 13 razones' o 'Las chicas del cable', primera serie original española de la compañía, han sido algunos de sus últimos estrenos de producción propia, que están cosechando tanto éxito como algunas 'Narcos' o 'House of Cards'. Precisamente estos dos últimos títulos forman parte del 'top five' de series de Netflix, a las que se une 'New Girl', 'Sherlock' y 'Friends'.

Así lo revela un estudio realizado por el portal web High Speed Internet, que se ha basado en las búsquedas de Google por espectador y país para conocer cuáles son las series más vistas de esta plataforma en todo el mundo, dado que la compañía no revela los datos de audiencia como hacen las cadenas de televisión convencionales.

Por países

Según el estudio, 'Narcos', la serie basada en la vida del famoso narcotraficante Pablo Escobar, es la más vista en España. La serie del líder del Cartel de Medellín ocupa el primer puesto también en Venezuela, Marruecos, Kuwait, Guatemala y Chipre.

En el resto de países, llama la atención que 'Friends', exitosa serie de los 90, es la más vista en Ucrania, Nepal, Nauru, Líbano, Letonia, Jordania e India. Como curiosidad, la serie española 'Gran Hotel' es la más vista en Argentina y Grecia.

El mismo estudio señala que el mayor número de usuarios se concentra en Estados Unidos (un 53%), seguido por Canadá, Irlanda, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. En cuanto al coste, Colombia es el país más barato, con un precio de la tarifa básica de unos 4,9 euros frente a los 11 euros de Suiza, el precio más elevado. España se sitúa en término medio, pues la tarifa básica mensual tiene un coste de 7,99 euros.