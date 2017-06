Ariana Grande llega este martes a Barcelona, tras anular parte de su gira europea

A causa del suceso, la artista canceló sus actuaciones en Reino Unido, Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza, y la cantante ha vuelto a los escenarios con conciertos en Francia (París y Lyon) y en Portugal (Lisboa), y este martes será el turno de Barcelona, en su única parada en España, antes de viajar a Italia (Roma y Turín).

El concierto, que será a las 21.00 tras la actuación de la telonera norteamericana Victoria Monet, será un repaso de los hits de la cantante, con temas como 'Be Alright', 'One Last Time', 'Bang bang', 'Focus' y 'Moonlight'.