El nuevo negocio de las residencias

Cuando en un país se produce una crisis económica como la que se está viviendo en España en estos momentos, no son pocas las personas en general, y los empresarios en particular, los que tratan por todos los medios posibles reinventarse con el objetivo de poder sanear su situación económica y dar un giro de 180 grados al sector laboral al cual pertenecen. En consecuencia, lo que vamos a hacer a continuación es hablar de las medidas que están tomando los responsables de estos centros para adaptarse a las necesidades tanto de los ancianos como de las familias de los mismos en pleno siglo XXI.

Cómo buscar una buena financiación

Seguramente este sea uno de los aspectos más conflictivos de todos los que una residencia de la tercera tiene antes de abrirla siquiera. Y es que, no nos podemos hacer una idea de la gran cantidad de fondos que pueden llegar a hacer falta no solo para las instalaciones de la misma sino para todo lo que tiene que ver con el personal que hay que contratar y que tiene que tener, por supuesto, una cierta cualificación dentro del sector. La primera vía de financiación a la cual se recurre, como es habitual, es la que tiene que ver con las entidades financieras que podríamos considerar como comunes. Los bancos y las cajas de ahorro reciben al cabo del año muchas peticiones de financiación aunque debido a la situación actual, son tantos los requisitos que tienen que imponer que en una gran cantidad de ocasiones la respuesta es negativa. Así las cosas, los créditos rápidos se convierten en una alternativa perfectamente válida para obtener el dinero necesario para este tipo de proyectos.

¿Qué servicios básicos debe prestar una residencia?

En el caso de que hayamos podido encontrar la financiación que estábamos buscando, ahora es el momento de plantearnos cuál debe ser el conjunto de servicios que tenemos que poner a disposición de nuestros clientes con el objetivo de que estos resulten atractivos. Unos servicios que, tal y como se hace en muchos otros sectores, podemos dividir en servicios básicos y servicios de tipo Premium. Nosotros, en este artículo, nos vamos a encargar de los primeros ya que consideramos que son los que no deben faltar bajo ningún concepto. Entre los servicios básicos, como no podía ser de otro modo, están aquellos que tienen que ver con la comodidad y el transporte a lo largo y ancho de todo el centro de las personas que allí están. Es por ello por lo que habrá que invertir, entre otras cosas, en sillas de ruedas. Una vez que la comodidad de las personas que están en la residencia ha quedado cubierta, la alimentación se convierte en otro de los pilares básicos que no debemos descuidar. Y es que son tantas las personas que llegan a las residencias de la tercera edad con sobrepeso que hay que saber cómo adelgazar y prevenir la hipovitaminosis al mismo tiempo. Para terminar de hablar de los servicios básicos que debe tener un centro de personas de la tercera edad, tenemos que hacer referencia sin lugar a dudas a los servicios médicos. Este tipo de centros tienen que tener presente que las personas que hay en ellos no siempre tienen una salud óptima por lo que en cualquier momento no solo pueden tener cualquier tipo de complicación sino que puede ser incluso que necesiten algún tipo de tratamiento de manera permanente. Pues bien, estos equipos médicos no solo tienen que estar perfectamente cualificados sino que tienen que estar disponibles las 24 horas que tiene el día de manera que en ningún momento nadie quede desatendido. Ahora, una vez se han visto todas las implicaciones que tiene el hecho de crear una residencia para personas de la tercera edad, se comprende que no es sencillo en absoluto crear una de la nada. Los recursos económicos tienen que ser muchos, pero casi más importantes son los recursos humanos que hay que tener a disposición de las personas que han depositado su confianza en nosotros. Estas personas no solo tienen que sentirse confortables sino que cada día que pasen allí debe ser un día nuevo y un día especial. Para muchas de ellas ya supone una complicación el hecho de separarse de los suyos como para que, además, en este tipo de centro no se les dispense toda la atención que merece. Es por ello por lo que si se logra ofrecer todas estas comodidades, los beneficios están garantizados.