Una medalla de plata que vale 115.000 euros para salvar a niño con cáncer

El atleta polaco Piotr Malachowskide Janeiro para financiar el tratamiento de un niño enfermo de cáncer, Olek, quien gracias a losel tratamiento médico necesario.este lanzador de disco, que en menos de cinco días ha logrado reunir el dinero necesario para ayudar a Olek,para sufragar los gastos médicos que requiere la enfermedad de su hijo.y este jueves impera otro espíritu, aunque todavía hay deportistas solidarios, con valores, que quieren ayudar a los demás y se involucran en acciones caritativas", añade este deportista, que este jueves mismo se reunirá con la familia de Olek para celebrar el éxito de la subasta.A final de mes, el menor viajará con su familia a Estados Unidos para someterse a un tratamiento especial que le ayude a superar su cáncer de ojo, explica Malachowski, quien, la pareja de empresarios que finalmente se han hecho con su medalla de plata."Aún no han recogido la medalla, y espero que lo hagan personalmente para poder conocernos", explica Malachowski, que: "Una medalla es sólo un pedazo de metal, pero la salud de un niño vale mucho más".También la familia de Olek se siente este jueves "feliz, muy feliz", como explicó su madre, Gosia, de quienen la red social Facebook, primero para felicitarle y después para pedirle ayuda."Poco después de mi participación en los Juegos me escribió Gosia, y yo no me lo pensé dos veces porque había que reunir el dinero cuanto antes, ya queA partir de ahí el atleta puso su medalla de plata en una red social de subastas, y a los pocos días la cifra alcanzó lo necesario para el viaje a Estados Unidos y el tratamiento completo."Ganar una medalla olímpica es el sueño de todo atleta, y por supuesto que el oro es lo más preciado., aunque el destino me ha dado ahora la oportunidad de aumentar el valor de mi medalla de plata gracias a la solidaridad", dice el atleta.