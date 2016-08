Belén Esteban y la cobra de Rihanna, protagonistas de los premios MTV

NECESITO AIRE. Rihanna y Drake tienen que casarse, son tan monos juntos #VMAs pic.twitter.com/tC5IXVFJjp — Roko (@onlyweforever) 29 de agosto de 2016

I mean who the fuck is this? Why is she allowed at #VMAs? I'll post the pic but gonna delete it from my phone. pic.twitter.com/OzVgBtFoP2 — Wheeler Walker, Jr. (@WheelerWalkerJr) 29 de agosto de 2016

No more time to fight all of Spain on Twitter... have to get ready for my #VMAS performance. Also, who dis pic of? pic.twitter.com/lAAu2NJXrC — Wheeler Walker, Jr. (@WheelerWalkerJr) 29 de agosto de 2016

Cualquier gala artística que se precie cuenta con una serie de momentos que pasan a la historia por diferentes motivos, unos por bochornosos, otros por divertidos y otros por su carga emocional.Este último podría haber sido el caso de, pero. Y eso que Drake le había declarado su amor segundos antes de la intentona. No le sirvió de nada, ya que, al contrario de lo que todos los espectadores esperaban, cuando este se acercó a ella, Rihanna le giró la cara, dándole, eso sí, un amistoso abrazo y condenándole para siempre a la 'friendzone'.Lógicamente, este fue uno de los momentos más comentados de la gala en las redes sociales.Sin embargo, la protagonista absoluta en las redes sociales fue una persona que ni siquiera acudió a la gala:, y todo gracias a uny que la convirtió enLa avalancha de mensajes la desató el, que publicó una fotografía acompañada por un comentario en el que"¿Quién es esta? ¿Por qué permiten su entrada a los VMAs? Voy a subir su foto y luego la borraré de mi teléfono", escribió en Twitter.La cosa no habría ido a más si no fuera porqueTal es así que el Wheeler se vio obligado a rendirse. "No tengo más tiempo para luchar contra toda España en Twitter... Tengo que prepararme para mi actuación en la #VMAS. ¿Por cierto, quién es esa?", escribió para cerrar, al menos por su parte, el debate.