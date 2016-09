Los huevos de Pokémon Go acaban en un juzgado

Una, porque sus jugadores cen los que no se puede entrar con comida no, ha desatado la ironía en redes sociales en la India por el extremo al que algunos llevan sus creencias en el país.ha admitido a trámite una denuncia que pide la prohibición delen toda la India, ya que algunos usuarios ponen la imagen del huevo en lugares sagrados a los que sus competidores han de ir a capturarla con su teléfono móvil (celular), informa la agencia india PTI."Encontrar huevos en, por lo tanto, mi cliente ha pedido la prohibición del juego en el país", explicó a este medio el abogadoEl argumento de su cliente,, es que los huevos no se consideran comida vegetariana y cualquier alimento que no lo sea es blasfemo dentro del templo."Necesitamos ahora una versiónpara la religión llamada Pokémon Dios", propuso Ramesh Srivats en, que se define en su perfil en la red social como "militante secular".La profesoraaseguró, por su parte, que casos como este "hacen difícil escribir un guión de comedia" que mejore a la realidad en la India.Otros, como el abogado, se preguntan en la red social por qué la denuncia fue presentada de una manera que genera "titulares horribles por todo del mundo"."Esto es la razón por la que seremos llamados una nación en desarrollo eternamente", comentó Akarshak Tanwar, quien se define como un "friki" de estos juegos.Esta no es la primera vez que se pide la prohibición del juego por motivos religiosos en la India, cuna de credos como el hinduismo, budismo, jainismo y sijismo.El pasado agosto, los muftíes de un santuario islámico en el norte del país lo declararon en una fetua o edicto religioso como "haraam" (prohibido), por considerar que promociona a "satán".De momento, el tribunal de Gurajat ha dado cuatro semanas para que se pronuncien sobre la denuncia a la compañía que desarrolla el juego, Niantic, y a los gobiernos regional y central.Pokémon Go es un videojuego de aventuras creado por el estadounidense John Hanke y su empresa Niantic para dispositivos iOS y Android, que desde su lanzamiento ha generado una revolución con decenas de millones de usuarios en todo el mundo.La aplicación consiste en atrapar y coleccionar a los monstruos, algunos con forma de huevo, basados en la conocida franquicia japonesa "Pokémon" mediante un sistema GPS y la cámara del teléfono, para luego hacerlos competir con los de otros jugadores.