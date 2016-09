Color, calor, desmayos e Instagram en el primer día de la moda en Nueva York

La Semana de laarrancó este viernes formalmente con las propuestas deque hizo sufrir a las modelos posando durante horas a pleno sol en un día especialmente caluroso en la Gran Manzana.Una de las primeras colecciones del día fue la neoyorquinaque ofreció uno de los looks más de calle del día. No en vano, la diseñadoraPolo o Banana Republic, donde fue directora creativa.El blanco, el caqui y el negro forman la paleta de color básica de la modista, queGusto de Marisa Webb por los volantes que dan movimiento y decoran un look tan sencillo como fácil de llevar, donde también están muy presentes los blazers y los pantalones tres cuartos.Más seductora y atrevida fue la colección de Noon by Noor, inspirada en la lencería, para una mujer sin prejuicios y dispuesta a romper la barrera de la intimidad en plena calle.Quizá esta primavera luzca alguno de los modelosen primera fila del desfile de lasPor su parte, la marca española Desigual presentó su nuevo modelo de mujer, una colección que quiere ser un guiño a las mujeres pioneras del siglo XIX, sin dejar atrás el siempre colorista y fresco universo de la marca."Una mujer aventurera que vive un mundo analógico lleno de sensaciones, texturas, emociones, y que a su vez, enriquece a través de la experiencia virtual", explicó entre bambalinas poco antes del desfile en la emblemáticaEn la primera fila del desfile de la marca de Barcelona se situaron multitud de caras conocidas que no perdieron detalle de la nueva colección, como Paz Vega, Gala González, Miranda Makaroff, Natalia Cabezas o la miss transexual israelí Talleen Abu Hanna.La actriz española, que lucía una de las cazadoras de la firma, enfatizó de Desigual que"Me ha encantado el desfile. Me gusta la mezcla de texturas, de estampados, que además es el ADN de Desigual", explicó.Aunque mucha de la atención mediática en las redes sociales y medios estadounidenses fue para la nueva colección del rapero Kanye Westpara mostrar sus looks, esta vez ha preferido la calle y a pleno sol.Fue en el parque Four Freedoms, en la isla de Roosevelt (Nueva York, adonde llegaron enn -popular esposa de West-, así como la editora jefa de Vogue, Anna Wintour, el cantante Pharrell Williams, el piloto Lewis Hamilton o el cineasta Spike Jonze.Las modelos permanecieron quietas en el parque durante horas hasta que llegara su turno para desfilar y laDe la ropa, casi todo sencillas piezas color "nude", poco que decir. Claro que tampoco parece que fueran las protagonistas.Por otro lado, mención especial merecen, y pese a no ser nuevos en la Semana de la Moda, los teléfonos móviles, que revelan al mundo lasEn esta edición, las nuevas aplicaciones como Instagram Stories o Facebook Live para emitir vídeos on-line están variando comportamientos.Así, en varios de los desfiles de este viernes se echaron en falta los aplausos finales que acompañan a la tradición última salida de las modelos. Las manos de las "fashionistas" están ocupadas.Entre los fotógrafos que se agolpan en las llegadas de los desfiles para capturar la imagen de las más elegantes y/o excéntricas se echó en falta por primera vez al creador de las páginas de "Street style" de The New York Times, Bill Cunningham, que falleció el pasado 25 de junio.