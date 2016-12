Irene se convierte en la primera mujer en ganar 'La Voz'

Los votos de los espectadores han encumbrado a Irene Carucho como la primera mujer en ganar el concurso de la 'La voz', cuya cuarta edición finalizó la noche del miércoles y que le supondrá un contrato discográfico con Universal Music.



En una gala en la que se definió la ganadora del concurso, los cuatro finalistas estuvieron arropados por sus 'coaches', artistas invitados y los vencedores de las entregas anteriores.En esta gala en directo en Telecinco, conducida por Jesús Vázquez; Thais, del equipo de Alejandro Sanz; Irene, del de Malú; Carlos, del de Manuel Carrasco; y Mario, del de Melendi,También regresaron al escenario los ganadores de las anteriores ediciones,, que interpretaron un 'medley' de los temas con los que se alzaron con el triunfo.Para sus interpretaciones en solitario, Irene Caruncho defendió el tema 'I have nothing', de Whitney Houston, la también gallega Thais Rudiño 'I don't wanna miss a thing', de Aerosmith; el sevillano Carlos Torres el 'Santa Lucía' de Miguel Ríos y el canario Mario Jiménez 'El ruido', de David Bisbal.La ganadorade Ferrol que toca el piano y el clarinetepara imponerse este concurso de talento vocal, al que se presentó animada por sus amigos. Su potente voz hizo que los cuatro 'coaches' giraran sus asientos en las audiciones a ciegas, aunque se incorporó al equipo de Malú.Tuvo unaque ejerce como profesora de canto y cantante, y que ya había participado en las audiciones a ciegas de la tercera edición. En esta ocasión sí convenció a los jurados con su versión de 'Whole Lotta Love', de Led Zeppelin, y fue superando etapas de la mano de Alejandro Sanz.Lo mismo le ocurrió a, que no consiguió un puesto en 'La Voz 3', pero logró entrar en la que ahora termina con el tema 'Sería fácil', de Luis Fonsi, para sumarse al equipo de Melendi, quien le eligió directamente para pasar a la final tras batirse en duelo en 'Las batallas' con otro tema de Fonsi.Para el técnico de Salud Ambientaly que estaba en el equipo de Manuel Carrasco, su participación en el concurso era la posibilidad de pasar de ser telonero de Antonio José, ganador de 'La voz 3', a ser protagonista del cartel.'La Voz' que Telecinco produce en colaboración con Boomerang TV y Talpa, ha liderado su franja de emisión en todas sus entregas, con un promedio del 24,1 por ciento de cuota de pantalla y más de tres millones de espectadores.