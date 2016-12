La galaxia pierde a su princesa más infeliz

"Debes ser buena escritora y tienes material de sobra. Tu madre es maniaco-depresiva, tu padre es gay, tu abuela baila claqué y tu abuelo ase inyectaba anfetaminas. Si esto te parece gracioso, te salvará la vida". Con esta clarividencia, Carrie Fisher aconsejaba a su hija Billie, que quería ser escritora. Era un resumen descarnado, clarividente y cruento de una actriz, hija de Hollywood, que vivió en un carrusel emocional durante toda su vida. Sesenta años que se apagaron después de que la actriz no superase las secuelas del infarto que tuvo en un vuelo entre Londres y Los Ángeles el pasado viernes.



El, que relataba en su libro '-después pasó a ser una obra de teatro de éxito y un documental, ''- sus demonios, que comenzaron en el mismo momento de nacer. Su padre, el cantante Eddie Fisher, se desmayó al ver la placenta. El personal sanitario le fue a atender mientras dejaban a la recién nacida, sin que nadie se preocupara de ella.la actriz-una de las protagonistas de 'Cantando bajo la lluvia' o 'La conquista del Oeste' y todavía en activo a sus 84 años- . En principio dijo que no, pero luegohasta que tuvo "un mal viaje" y decidió "apostar por otras drogas".FisherEntonces. "", recordaba en numerosas ocasiones. Para conseguir el papel"Debes luchar por la ropa que vistas, no seas una esclava como lo fui yo", le dijo Fisher a Daisy Ridley cuando se encontraron en el set de 'El despertar de la Fuerza'. Fue el regreso de Fisher y Mark Hamill al mundo de 'Star Wars' tras años de abandono.-junto a Harrison Ford- aceptaran volver al capítulo firmado por J. J. Adams.. La más sonada, con; la más desconocida, hasta la aparición de su biografía, con. "Con Dan tenía todo preparado, hasta los papeles de la boda. Pero volví con Paul", recordaba en sus memorias. EDurante. Entonces, su madre, que vivía puerta con puerta buscó ayuda para su hija. Lo encontró en Cary Grant.La carrera de Carrie Fisher languidecía en películas menores, a lo que no ayudóFisher se volvió a hundir, pero sacó algo positivo.Y decidió escribir. Fue su válvula de escape y su mansión, el cobijo de compañeros y amigos. Hasta que encontró a«Volví a estar chiflada y a tomar drogas», reconoció en 2008. Fisher volvió a luchar y a salir a flote gracias a los libros. Siempre con el humor como terapia.