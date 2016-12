Condenado a nueve meses de cárcel por intentar extorsionar a Bisbal

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a nueve meses de cárcel a O.B.P., un hombre que obtuvo información y fotografías "íntimas" del cantante David Bisbal a través de una línea de teléfono que este había dado de baja y reclamó al artista una contraprestación económica para devolverla.



La sentencia, que condena al acusado por un delito de extorsión en grado de tentativa, recoge que O.B.P., natural de Tarragona,hasta abril de 2015.De esta forma y con el ánimo de, en julio de dicho año se puso en contacto con "varios contactos íntimos del artista con el fin de obtener información y fotografías íntimas del cantante y otras personas conocidas, lo que consiguió fácilmente".Varios amigos avisaron al artista de lo que sucedía, por lo que Bisbal instó al acusado a través de uno de estos conocidos a que le devolviese la línea. Sin embargo, O.B.P. exigió a Bisbal una cantidad que no ha trascendido a través de dos correos electrónicos que envió al amigo del cantante desde su cuenta de e-mail los días 3 y 5 de agosto de 2015, y desde la línea telefónica que anteriormente había pertenecido al artista almeriense.El procesado afirmó que si no se entregaba dicha contraprestación económica,y otros famosos que había recopilado".En este sentido, el acusado aseguró que ya habíadispuestos a difundir dicha información", lo que provocó una "gran inquietud en David Bisbal, que no llegó a acceder a sus pretensiones", apunta en su fallo el magistrado Luis Miguel Columna Herrera.En este sentido, el juez señala en los fundamentos de derecho que O.B.P. afirmó de "forma reiterada" que tenía "teléfonos de famosos, fotografías de ellos..." y que de no recibir el dinero facilitaría esa información a televisiones nacionales, llegando a asegurar que una cadena estaba "muy interesada".Columna Herrera apunta que la, aunque mantiene que "es tal el material probatorio en contra" que no puede "aceptar en forma alguna esta tesis" sostenida por el abogado.Así, mantiene que la "contundencia" de estas pruebas "demuestra claramente queEn esta línea, subraya que fue O.B.P. el que "a iniciativa exclusivamente suya" solicitó fotografías a los contactos del cantante, "lo que hace insistentemente y difícilmente casa con el hecho de que diga que estaba teniendo muchas molestias".La sentencia no es firme y ante ella cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería en el plazo de diez días.