Las famosas y sus 'looks' copan portadas de moda: unas veces para convertirse en 'it girls' admiradas por cientos de 'instagramers', y otras, para protagonizar curiosos ranquins de los peores vestidos de la temporada. Pero estas clasificaciones no son solo cosa de chicas. Los famosos también se dejan sorprender con atuendos tan horripilantes como atrevidos.





Desde los rulos de abuela de Bruno Mars al 'look' más siniestro de Johny Deep, pasando por el 'outfit' de andar por casa con el que Paquirrín acostumbra a ir de compras.



Recuperamos ocho conjuntos 'caóticos' que difícilmente podrán marcar tendencia esta temporada, aunque quienes los luzcan sean tan famosos como estos.

