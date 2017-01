Desaparecen dos delfines de un recinto recreativo de Japón

Dos delfines permanecen desaparecidos de un complejo recreativo de Taiji, el pueblo nipón conocido por su polémica captura de estos cetáceos, después de que alguien cortara las redes que separaban las piscinas de los mamíferos marinos.



Un total desituada junto al mar, después de que las redes de dos de los nueve habitáculos del parque acuáticode la localidad (situada en el oeste de Japón) fueran cortadas.Dos permanecen de momento sin localizar, informó la policía local en informaciones recogidas por la cadena de radiotelevisión pública NHK.de aproximadamente un metro de longitud en las redes, que los trabajadores del complejo aseguran que estaban intactas cuando las revisaron por última vez el pasado viernes.Cuando regresaron al complejo el miércoles tras el período vacacional de Año Nuevo, el personal encontró dos delfines nadando fuera de la piscina, detalló NHK.DolphinBase es unay hasta ahora no se había producido ningún incidente similar en el complejo, según han explicado los responsables del centro.y desde hace décadas practica la captura de delfines.Los delfines y pequeños cetáceos se pescan en Taiji mediante un método tradicional inventado en este pueblo por el cual varias embarcaciones crean un muro de sonido que empuja a los ejemplares a la bahía en la que sonLos animales que no resultan elegidos son luegoEsta práctica ganó notoriedad a nivel internacional al ser retratada en el film estadounidense 'The Cove', ganador en 2009 del Óscar a mejor documental, y desde entonces se han intensificado las críticas por su crueldad.con esta metodología; un grupo medioambiental con sede en Europa reclamó la autoría de esa acción.