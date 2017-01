El consumo de alcohol, internet, las redes y los horarios, principales preocupaciones de los padres

El consumo de alcohol en menores de edad, el uso de internet en general y de las redes sociales en particular y los horarios de salidas, son las principales preocupaciones de los padres y madres en España según un estudio realizado por Gad3 para The Family Watch a partir de 600 encuestas telefónicas.



Se trata delque la organización elabora por sexto año consecutivo y que ha sido difundido este lunes en una rueda de prensa por la portavoz de The Family Watch, María José Olesti; el presidente de Gad3, Narciso Michavila; la jurista de la organización Sonsoles Vidal y el secretario del Patronato de la Fundación Madrid Vivo, que patrocina el estudio, Carlos de la Mata.Según ha explicado Olesti,es motivo de preocupación para el, laslo son para ely los horarios dede los hijos menores de edad preocupan alpor ciento de los padres.De hecho, según el estudio, los encuestados tienen mayoritariamente la impresión de que(81,5%), el 54,8% opina que también consumen más pornografía y el 51% afirman que también se consume más tabaco.Mientras,, lo que Michavila relaciona con el resto de los problemas. "La principal variable que explica el mayor consumo de alcohol entre menores de edad, los embarazos no deseados o el acoso entre menores va directamente relacionada con el diálogo de los hijos con sus padres", ha afirmado.Para elpara el 82,5% deberían serlo con el empleo de internet, el 80,5% ve que hay que serlo más con las redes sociales y el 77,3% opina que habrían de ser más estrictos en los horarios de llegada a casa.También considera la mayoría que las redes sociales, que no usa el 54,4% de los encuestados, "están permitiendo mayor acoso anónimo" (85,3%), que "han hecho que disminuya el respeto a la intimidad de los demás" (80,8%) o que "están sexualizando en exceso las relaciones entre menores".En esta línea," de los hijos menores de edad, "velar por la intimidad" de los mismos en ese ámbito (96,5%), controlar más el acceso a internet en el hogar (94,3%) y controlar más el uso que ellos hacen del móvil (93%).Sobre ese acceso a las redes y las comunicaciones, la encuesta pregunta a los padres a qué edad compraron un móvil a sus hijos o a partir de qué años consideran que sería adecuado hacerlo y el resultado son 14,8 años, una edad que conforme ha señalado Michavila, está por encima de la media que arrojan la mayoría de los estudios, los 13 años.El estudio recoge otra preocupación: El 40,4 por ciento de quienes se encargan de comprar la ropa para sus hijos considera que, lo que, conforme ha apostillado Vidal, puede derivar en problemas alimentarios.