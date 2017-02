“Para un día que salgo en el periódico y no me veo”, la esquela que se ha viralizado

María, aficionada de las esquelas, bromeaba con el día en el que no estuviera y no pudiera verse en el periódico. Por ello sus familiares decidían publicar la esquela en el periódico acompañada de un "para un día que salgo en el periódico y no me veo".

La esquela se hacía viral y su familia declaraba que era un homenaje hacia María. Famosas sus croquetas y espinacas, las pedía Alfonso Guerra cuando iba al Hotel Oromana donde fue jefa de cocina. Allí donde dio de comer a la selección española el día del histórico 12 a 1 a Malta, gesta que María sentía cercana.