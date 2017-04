El mundo del toro despide a Palomo Linares, "un ejemplo de raza y de verdad torera"

Dos de sus tres hijos, Sebastián y Miguel, han sido los primeros en llegar al tanatorio, visiblemente afectados por la repentina pérdida de Palomo Linares, cuyos restos serán velados con el féretro cerrado en la sala 17 del tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid).

Sebastián, hijo mayor de Palomo Linares, ha declarado a los medios "es un día triste, un día de despedida a una persona que, además que en el ámbito taurino, ha sido también muy importante en la historia de España. Le recordaremos siempre como lo que fue, un fenómeno. Muchas gracias a todos por estar aquí y por tantas muestras de cariño recibidas".

La actual pareja del fallecido, la juez Concha Azuara, ha explicado en el tanatorio que con la muerte del torero se le ha ido "todo".

"Es una pérdida muy importante. Nadie podía imaginar un desenlace así. Estoy destrozada. En mi conciencia queda que he estado a su lado en todo momento, no me he separado ni un minuto de él", ha añadido entre lágrimas.

Por último, Azuara ha remarcado que en los últimos cuatro años su "única familia" había sido ella, por lo que "todas las lamentaciones que vengan a partir de hora, llegan demasiado tarde".

Entre las coronas de flores se encuentran las enviadas por su exmujer Marina Danko, sus hijos y más familiares, y del torero Alejandro Talavante.

También han sido muchas las personalidades que se han acercado a despedir al diestro. El también torero Enrique Ponce le ha recordado como "un ejemplo de raza y de verdad torera".

Acompañado de su suegro, el también matador de toros Victoriano Valencia, Ponce ha declarado a la prensa que se agolpa en las puertas del tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid), que la noticia de la muerte de Linares ha supuesto "un palo muy gordo" para toda la familia del toro.

"Una noticia tristísima, que nos ha cogido a todos por sorpresa, porque nadie podíamos imaginar este desenlace tan dramático. Hace pocos días estuve además con él jugando al golf, que era otra de nuestras pasiones comunes, y le vi fenomenal, de ahí que todavía no pueda creerme que ya no esté con nosotros", asegura.

Para Ponce, Palomo Linares fue "todo un referente de las grandes figuras del toreo que ha habido en la historia":

Poco después ha llegado al tanatorio el diestro colombiano César Rincón, que coincidió en sus declaraciones con su compañero de profesión al considerar la noticia del fallecimiento de Palomo Linares como "una de las más tristes que nos podían dar".

"Palomo Linares fue un referente de la tauromaquia moderna, un pilar fundamental y un ejemplo para todos nosotros. Recuerdo que en mis inicios, en los 80, tuve la suerte de conocerlo en Colombia, donde tenía muchísimos partidarios, y allí fue donde advertí lo grande que era. Le echaremos de menos", concluía Rincón.

También la familia Lozano, muy vinculada al de Linares durante toda su vida, ha hecho acto de presencia en el velatorio, encabezados por José Luis, Eduardo y Luis Manuel Lozano. Ha sido Eduardo el encargado de hablar para la prensa, y ha recordado a Palomo como "una persona muy especial para nosotros, como uno más de la familia".

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha declarado a su llegada a la capilla ardiente que fue "un gran maestro en el toreo y en la vida". "Mi presencia aquí se debe únicamente a que me gustaría rendir un homenaje personal a un hombre al que admiraba mucho. Todos los valores que encarnó como profesional taurino los llevó también a su vida. Un hombre bueno, honesto, generoso y muy amable al que solamente podemos agradecer todo lo que hizo", ha declarado Cospedal.

Muy emocionado se ha mostrado también el cantante Raphael, quien no daba crédito todavía a la "triste" desaparición de una persona "única e inigualable".

"Éramos amigos de toda la vida. Una persona maravillosa, además de paisana mía. Nos tenemos que quedar con el coraje y lo luchador que fue hasta el final. Una pena de verdad", finalizaba Raphael antes de fundirse en un abrazo con el alcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández.

El empresario Pedro Trapote ha recordado a Palomo como "una persona vital, creativa, auténtica y maravillosa, capaz de lo mejor y que pasará a la historia por los rabos que cortó en Madrid y México".

El empresario y productor teatral, Enrique Cornejo, ha señalado, asimismo, que el de Linares fue "un maestro grande de la tauromaquia pero también un gran artista en otros campos de la cultura".

Ana Obregón, visiblemente afectada por la repentina muerte del espada jienense, ha confesado estar "rota" de dolor por el vínculo "tan especial" que tenía con él y su familia, y se ha lamentado que "lo que no pudieron hacer los Miuras lo ha conseguido su propio corazón".

También con los ojos llorosos se ha podido ver al matador de toros José Luis Seseña, íntimo amigo de Palomo Linares.

"Estábamos todo el día juntos. Hablamos incluso la noche antes de que ingresara en el hospital y me preguntó que si había ido ya a su exposición. Qué pena. Y qué mala suerte. Le echaré muchísimo de menos porque la bondad, la nobleza y la generosidad que desprendía han sido y serán inigualables", afirmaba Seseña.