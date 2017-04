¿Qué es el reto de la 'ballena azul'?

La intensidad de los retos va "in crescendo" al pasar de peticiones tan inocentes como comer una determinada cantidad de huevos hervidos o no hablar durante todo el día a otras "exigencias" mucho más macabras, como invocar espíritus o hacerse escarificaciones en la piel en forma de ballena.

"La 'dificultad' de las pruebas va aumentando hasta que el administrador pide a los jóvenes que se paren en medio de un puente sobre un solo pie o se queden quietos en medio de carreteras transitadas", asegura Germán Peña, especialista en redes sociales y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, quien alerta de que en la fase final del juego se exige a los "jugadores" que atenten contra su propia vida.

¿Quién está detrás?

Según Peña, detrás de este siniestro "juego" se esconden personas con "transtornos mentales" o traumas infantiles relacionados con la violencia sexual o el maltrato que encuentran en la red la forma de "devolver" su sufrimiento.

"Los adolescentes no tienen capacidad de discernir entre el peligro del mundo digital y el real. A esas edades son muy manipulables", advirtió el experto en redes sociales quien destacó la importancia de que los padres "monitoreen" la actividad de sus hijos en la red.

¿Por qué hay jóvenes que acceden a estos retos?

El antropólogo de la Universidad Nacional (UN) de Colombia y Doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París Fabián Sanabria explicó a Efe que los jóvenes que realizan este tipo de prácticas "tratan de demostrarse a sí mismos y a los demás que son capaces de 'ser alguien' aunque sea suicidándose".

"La identidad es algo mutante y eso nos sume en una profunda incertidumbre", sostuvo el profesor, quien agregó que en la actualidad los adolescentes se enfrentan al "laberinto de ventanas que es internet" en el que se juega permanentemente con fantasías, tan funestas como el juego de "La ballena azul".

A su vez, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia (ICBF), Cristina Plazas, advirtió a través de su cuenta de Twitter que este "juego" pone en un riesgo la vida de los niños al "retarlos" a suicidarse.

¿Hasta dónde ha llegado?

Este fenómeno en línea ya ha llegado a varios países de Sudamérica como Brasil, donde las autoridades investigan una serie de muertes de adolescentes y varios intentos de suicidio atribuidos al juego de moda en internet que ha hecho saltar todas las alarmas.

Las autoridades colombianas investigan desde hace días el fenómeno conocido como 'La ballena azul', que podría estar relacionado con la muerte de tres jóvenes en el país suramericano.

En España, la propia Guardia Civil ha alertado de la aparición de casos aislados relacionados con el juego de la 'ballena azul'.

¿Cuál es su origen?

El origen del juego no está claro, pero se cree a que nació en Rusia hace un par de años a través de noticias falsas, que al expandirse por las redes sociales, acabaron convirtiéndolo en viral, hasta el punto que ha llegado a protagonizar películas como "Nerve", estrenada en 2016.

Las autoridades rusas detuvieron en noviembre de ese año a Flilipp Budeykin (Filipp Liss en las redes), de 21 años, acusado de promover suicidios en internet. Según explicó a una periodista, dijo que era el administrador del grupo y que solo estaba bromeando. Pero está acusado de la muerte de 15 adolescentes y espera su fecha de juicio.

¿Qué debes saber al respecto si eres un adolescente?

El "aliciente" de quienes se introducen en el juego es la búsqueda de sensaciones, de autonomía, el superar retos, ver que consiguen cosas y cumplir el reconocimiento social. Pero debes protegerte para no caer en este "juego contra la salud". Para ello, no aceptes invitaciones de desconocidos en las redes sociales. Y recuerda que el juego tiene que ser algo lúdico y una acción de diversión, no de malestar. Además, piensa que detrás hay personas que, según los expertos, sufren algún tipo de desequilibrio mental y pretenden manipularte. No te dejes.

¿Cómo detectar si tu hijo juega a 'ballena azul'?

Las conductas extrañas que presentan los adolescentes que siguen el juego virtual 'Ballena Azul' pueden alertar a los padres de que sus hijos están inmersos en esta aventura macabra. Miriam González, vocal del Consejo Oficial de Psicólogos de Madrid, asegura que los padres de víctimas de este juego habían detectado conductas extrañas en ellos, pero no sabían a qué se debían.

Por eso, es fundamental la comunicación con los hijos para poder observar conductas que no sean las habituales, y en este juego, similar a uno de rol, hay 50 días en los que, en cada uno de ellos, hay un desafío peligroso.

El resultado final de esos 50 días puede ser la muerte y eso a pesar de que los jóvenes que participan en el mismo "no tienen una conducta de suicidio premeditada, elaborada, porque se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad o se sientan que no tienen otra salida", según la experta.

Los padres deben ayudarles a fortalecer los vínculos en el entorno familiar y social para que los juegos peligrosos se conviertan en un refugio.

¿Hay juegos similares?

Según Germán Peña, "este tipo de juegos abundan en las redes sociales, no es el primero ni el último".

¿Pór qué se llama 'ballena azul'?

Las ballenas azules son unos mamíferos que se acercan a morir a las costas por decisión propia. Esta forma de terminar con su vida es lo que hace que se haya nombrado y comparado a los suicidios de los adolescentes con estos cetáceos.