El chef Jordi Cruz defiende en las redes que los becarios no cobren por trabajar

Tras la publicación del reportaje 'La miseria de ser becario de Adrià, Muñoz o Berasategui: 16 horas a palos y sin cobrar' en El Confidencial, el chef catalán no se quedó callado.

"Me parece increíble que algunos llamen "Esclavos" a estudiantes con convenio que deciden formarse en mi cocina. No me insultáis a mí...", publicó el cocinero en su cuenta de Twitter. “Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Imagínate cuánto dinero te costaría eso en un máster en otro sector”, manifestó Cruz sobre la figura de los becarios.

Sus comentarios han servido para encender a los usuarios de las redes sociales, que han utilizado el humor para criticar la postura defendida por el chef del restaurante Àbac´.

Para vengar a los becarios podéis ir todos al restaurante de Jordi Cruz y pedir ketchup, eso les jode mucho. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) May 1, 2017

Jordi Cruz no paga a los trabajadores y os quejáis.

En el PP pagan sobresueldos y os quejáis.

La cosa es quejaros. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 1, 2017

Carta a Jordi Cruz: es muy diferente hacer PRÁCTICAS (cuando te estás formando), que TRABAJAR gratis para hacer currículum. — Marius (@Necrosiss) May 2, 2017

Algunos 'tuiteros' también quisieron mostrar su apoyo a las palabras de Cruz.