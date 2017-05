Paula Echevarría: "No soy un chocho"

"Estoy muy bien. Mi estado es feliz y casada, por supuesto", ha esgrimido la actriz asturiana, al tiempo que ha insistido en la idea de que no es necesario estar junto a un hombre para ser feliz.

"Yo sí creo en los cuentos de hadas, pero creo que la princesa también puede ser muy feliz sola. No necesita al príncipe que la rescate ya. Ahí ha cambiado el cuento. No es ser feminista. El querer ser válida, el querer tu trabajo y tu posición, además de querer a la persona a la que tienes al lado no es ser feminista, es querer ser persona", ha explicado.

Acto seguido, Echevarría ha respondido con enfado a un periodista cuando este le ha insinuado que, antes, su marido le hacía sombra y que ha conseguido un protagonismo que antes no tenía: "Creo que eso me lo he ido ganando con los años, con mi trabajo y siendo una smartgirl, no siendo un chocho".