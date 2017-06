Cuantos más años, menos horas de sueño

Esta tendencia se hace más pronunciada en edades comprendidas entre los 30 y los 60 años. Los horarios son más similares entre las personas mayores de 55 que en el grupo de los menores de 30 años.

La luz del sol también influye. Las personas que pasan algo de tiempo expuestas a la luz solar cada día tienden a irse a la cama temprano y duermen más que los que viven la mayor parte de la jornada bajo la luz artificia.

¿Qué hacen los jóvenes?

Entre los adolescentes, los españoles son los que menos horas dedican a dormir de entre los países de nuestro entorno. Holanda, cuyos jóvenes duermen casi 8 horas (7 h 53 min.) es el país con una juventud más dormilona, mientras que los adolescentes españoles duermen de media entre 6 h. 43 min y 7h. 25 min.

Son, como cabe imaginar, de los que más tarde se van a la cama, entre las 12.15 de la noche y 1.10 de la madrugada. Eso no les libra de madrugar, aunque son de los que más rato apuran entre las sábanas, levantándose entre las 7.5 y las 8.00. Con esa falta de sueño, no es de extrañar que no se levanten de muy buen humor, aunque en esto les superan los japoneses, de largo los que menos horas disfrutan del sueño (solo 5 h. 54 min.).

